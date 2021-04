América defenderá tabu contra a URT no Campeonato Mineiro

Em 2020, o América superou a URT por 3 a 0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro (foto: João Zebral/América) enfrentarão no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. A partida, válida pela 11ª - e última - rodada da fase inicial do Campeonato Mineiro, colocará um grande tabu à prova. O Coelho não perde para o Trovão Azul há mais de 15 anos e quer defender essa escrita. No próximo domingo (25), às 16h, URT e América seno Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. A partida, válida pela 11ª - e última - rodada da fase inicial do Campeonato Mineiro, colocará um grande tabu à prova. O Coelho não perde para o Trovão Azul há mais de 15 anos e quer defender essa escrita.









O último encontro entre as duas equipes traz boas lembranças ao América. Em 29 de abril de 2020, também em partida válida pela última rodada da primeira fase do Estadual, o Coelho foi à Patos de Minas e venceu por 3 a 0, com gols de Mizael (contra), Rickson e Vitão. Com autoridade, o time alternativo escalado por Lisca goleou e garantiu o América na segunda colocação do Mineiro, atrás apenas do líder Tombense.





A última vitória do Trovão Azul sobre o Coelho ocorreu em 2006, em partida válida pelo Campeonato Mineiro. Carioca, Ditinho e Germano marcaram para a equipe de Patos de Minas. O ex-atacante Douglas fez os dois gols do América na ocasião. O resultado, no entanto, não foi suficiente para livrar a URT do rebaixamento ao Módulo II do Estadual.





Jogos entre América e URT nos últimos 15 anos





29/07/2020 - URT 0x3 América

09/02/2019 - América 3x1 URT

21/01/2018 - URT 1x1 América

05/02/2017 - América 0x0 URT

10/04/2016 - URT 1x1 América

04/02/2015 - América 2x1 URT

12/02/2014 - América 1x0 URT

16/04/2008 - URT 0x0 América - Módulo II do Mineiro

29/03/2008 - América 3x3 URT - Módulo II do Mineiro

04/03/2006 - URT 3x2 América