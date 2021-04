Sob pressão, Atlético inicia luta por bi da Libertadores contra o La Guaira

Cuca busca formação ideal do Atlético para enfrentar o La Guaira-VEN (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético) )





Enfim, chegou o tão esperado dia. Quase dois anos depois, o Atlético volta a disputar uma partida da competição mais importante da América do Sul. A expectativa pela estreia na Copa Libertadores de 2021 se mistura com a pressão pelo alto investimento e o início irregular de trabalho do técnico Cuca. Para superar as desconfianças, o plano do treinador é claro: jogar bem e vencer o Deportivo La Guaira-VEN, primeiro adversário do Grupo H, que ainda tem América de Cali-COL e Cerro Porteño-PAR, que se enfrentam também nesta quarta.





A bola rola para o Galo às 19h de hoje, no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas, capital vene- zuelana. A partida será exibida somente pela Conmebol TV, cuja adesão mensal custa R$ 39,90, disponível para assinantes Claro/Net e Sky.





A última participação do alvinegro no torneio, que conquistou em 2013, foi exatamente em solo venezuelano. Em 7 de maio de 2019, a equipe, então comandada por Rodrigo Santana, venceu o Zamora-VEN por 2 a 1. Os gols foram marcados pelo centroavante Alerrandro, atualmente no Red Bull Bragantino, e garantiram, como consolação, a vaga na Copa Sul-Americana.





Daquele time, apenas um jogador deve ser titular contra o La Guaira-VEN: Igor Rabello ou Réver. Os defensores disputam uma vaga na direita da zaga atleticana ao lado do paraguaio Junior Alonso, que tem presença assegurada. O restante do elenco mudou quase todo e se fortaleceu com atletas de renome internacional, como Nacho Fernández, Hulk e Eduardo Vargas.





Em meio às turbulências por ter perdido o clássico para o Cruzeiro e pelas atuações irregulares, Cuca busca a formação ideal do Atlético para a sequência mais aguda da temporada até aqui. Mas enfatizou que quer um “time guerreiro, com espírito de Libertadores”. O treinador deve manter a base da escalação utilizada na vitória por 2 a 1 sobre o Boa, no domingo, no Mineirão, pela décima rodada da fase classificatória do Campeonato Mi- neiro.





Além da zaga, há apenas mais uma dúvida, no setor ofensivo. Titular no Estadual, o meia colombiano Dylan Borrero deve deixar o time para a entrada de um atacante: Hulk ou Savarino. Com essa alteração, muda-se também o sistema tático. No fim de semana, Cuca utilizou como base o 4-4-2 (com variações), e hoje o 4-3-3 deve voltar a ser o escolhido.





TÁTICA As questões táticas, no entanto, não têm sido a maior preocupação de Cuca neste primeiro mês desde a volta à Cidade do Galo. O próprio treinador mencionou a pressão existente sobre o clube por conta do alto investimento e reclamou do tom de perguntas feitas por jornalistas na coletiva de imprensa do domingo, quando o time venceu com um pênalti já no fim, mas não convenceu. Por isso, ele pediu apoio aos torcedores.