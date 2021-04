Presidente do Envigado diz que Guzmán não assinou contrato com Cruzeiro

Yeison Guzmán não assinou contrato com o Cruzeiro, afirma presidente do Envigado (foto: Divulgação/Envigado) assinado entre as partes, e sim uma espécie de aceite do jogador à oferta salarial do clube mineiro. “Foi firmada a aceitação da proposta salarial, entre jogador e Cruzeiro, mas não havia contrato firmado”, disse, em entrevista ao programa Blog Deportivo, da Blu Radio. O presidente do Envigado, Ramiro Ruiz, falou sobre a negociação frustrada entre o meia Yeison Guzmán e o Cruzeiro. Segundo o dirigente, não havia nenhum contratoentre as partes, e sim uma espécie de aceite do jogador à oferta salarial do clube mineiro. “Foi firmada a aceitação da proposta salarial, entre jogador e Cruzeiro, mas não havia contrato firmado”, disse, em entrevista ao programa Blog Deportivo, da Blu Radio.









Cinco dias depois, porém, o Cruzeiro foi pego de surpresa com a desistência de Guzmán e prometeu tomar medidas jurídicas cabíveis em relação ao descumprimento do acordo. O agente do jogador, Kormac Valdebenito, é quem teria dificultado a operação após ficar insatisfeito com a participação dos intermediários Alexander Viveros e Gianfranco Petruzziello.





Ruiz deixou bem claro que não houve nenhuma interferência do Envigado na decisão do atleta. “Nós como instituição cumprimos o que havíamos falado. No fim de semana houve uma proposta firmada por Yeison, que decidiu não ir para o Cruzeiro”.





Desta forma, o presidente não crê em empecilhos para o clube colombiano caso o Cruzeiro entre com um processo na entidade máxima do futebol. “Acreditamos que o Envigado não terá consequências negativas do ponto de vista jurídico e o jogador dependerá da postura da Fifa após firmar esse acordo”.





Em entrevista à Rádio Itatiaia na quarta-feira, Gianfranco Petruzziello, que representou o Cruzeiro nas conversas com o Envigado, garantiu que Yeison Guzmán assinou um pré-contrato com informações de salários, bonificações e tempo de vínculo (dezembro de 2025).





“Não tem o que questionar. Eles recebem uma minuta. Algo acontece entre o atleta e o Kormac, que abala demais principalmente a cabeça do jogador, e aí eles simplesmente desistem e usam como desculpa para a operação não caminhar que não estão de acordo com o documento que o próprio jogador três dias antes tinha dado aceite”.





Petruzziello confirmou o questionamento do agente de Guzmán a respeito da divisão dos salários na carteira de trabalho e o direito de imagem. O jogador já havia sido avisado quanto ao formato de recolhimento de impostos na legislação brasileira.





“Existiam os descontos trabalhistas normais, o que foi explicado ao jogador. A grande dúvida era em relação ao direito de imagem onde a gente não tem a exatidão de quanto vai ser descontado porque o atleta não tem uma empresa formalizada no Brasil”.





Conforme a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro pagaria US$1,2 milhão (R$6,6 milhões) ao Envigado, que manteria 20% de participação em uma venda futura de Guzmán. Tratado como um meia de transições rápidas, com boa visão de jogo e desequilibrador no um contra um, Yeison disputou 132 partidas oficiais por seu clube e marcou 28 gols.