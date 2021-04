'Fora Cuca': pichação na Arena MRV pede saída do técnico do Atlético

Pichação em tapume da Arena MRV pede Cuca fora do Atlético (foto: (Foto: Reprodução) )





O empate por 1 a 1 com o modesto Deportivo La Guaira na estreia da Copa Libertadores tende a aumentar a pressão da torcida sobre o trabalho do técnico Cuca no Atlético. Nesta quarta-feira à noite, logo depois da partida, circulou nas redes sociais uma imagem de uma pichação em um tapume da Arena MRV, futuro estádio do clube, pedindo a saída do comandante: ‘Fora Cuca’.









A foto rapidamente viralizou acompanhada da hashtag #foracuca.





No duelo realizado no Estádio Olímpico Universitario de Caracas, na Venezuela, o Atlético mais uma vez mostrou falta de repertório, a ponto de cruzar 59 bolas na área do La Guaira. O rival saiu na frente, com gol de Adrián Martínez, aos 20 do primeiro tempo. Zaracho empatou para o Galo aos 19 da etapa complementar. No fim, o goleiro Everson fez defesas importantes e evitou um resultado ainda pior.





Nessa segunda passagem pelo Atlético, Cuca soma sete jogos, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate. As cobranças aumentaram após os reveses no Campeonato Mineiro para a Caldense, por 2 a 1, em Poços de Caldas, e principalmente para o rival Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão. Desde então, o treinador prometeu uma equipe mais ajustada na estreia da Copa Libertadores. Apesar disso, diante do La Guaira, nenhuma evolução tática foi vista.