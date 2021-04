Cuca pede que Atlético mostre raça na estreia na Libertadores

João Vítor Marques





O sol de segunda-feira havia acabado de raiar quando os primeiros trabalhadores chegaram ao imenso terreno no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte. Ainda eram poucos, mas sabiam que em breve fariam parte da história do Clube Atlético Mineiro. Por volta das 10h daquele 20 de abril de 2020, a passagem de um trator simbolizou o início da construção da Arena MRV. Quase 20% da obra foram concluídos, mas a concretização do sonho alvinegro ainda depende de etapas importantes.





Algumas etapas significativas estão prontas: limpeza e substituição do material do talvegue (leito do vale); canalização entre a Reserva Particular Ecológica (RPE) e a Via Expressa; supressão vegetal; e construção das principais contenções. Cerca de 50% dos blocos e 70% das fundações profundas estão finalizados – apesar das dificuldades impostas pelas chuvas –, o processo de terraplanagem se aproxima do fim e quase 30% das estruturas metálicas foram montadas.





“Neste próximo ano, a gente vai evoluir bastante. Até o fim de 2021 ou o início do ano que vem, espero que a gente esteja com a estrutura completamente pronta para que, em 2022, a gente possa entrar na fase final da obra, com instalações e acabamentos”, projeta o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi.

O cronograma original está em dia, e a expectativa é que a construção seja finalizada em outubro de 2022. Há, porém, perspectivas mais otimistas. “Se tudo correr muito bem, pode até antecipar em um, dois meses”, projetou o empresário, dirigente e atleticano Rubens Menin, da MRV Engenharia – empresa que assegurou os naming rights do estádio.





Ter a arena pronta, porém, não é garantia de poder utilizá-la. Será preciso, antes, a Licença de Operação. Nesse processo, o clube deve cumprir 89 condicionantes estabelecidas pela Prefeitura de BH. São contrapartidas viárias, ambientais e sociais na região. Assim, a inauguração efetiva do estádio poderia, eventualmente, ser adiada por alguns meses.





VALOR SUBIU As condicionantes são um dos motivos que aumentaram o valor da obra, estimado inicialmente em R$ 410 milhões. Porém, outros fatores pressionaram, como o aumento no preço de produtos de construção. “Se atualizar somente pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), chega a R$ 531 milhões. O (preço do) concreto mais que dobrou, aço dobrou, alumínio, cobre... A gente conseguiu mitigar muita coisa com compras antecipadas de aço. Isso evitou que o preço subisse ainda mais”, afirmou Muzzi.





Para a inauguração, estão prevista uma série de eventos que culminará num jogo diante de um grande time do futebol mundial a ser definido. A princípio, a ideia é que a administração fique com o Atlético, o que seria importante na geração de receitas e redução de sua dívida bilionária. A projeção é gerar R$ 100 milhões brutos por ano. “A arena não é a salvação, é um passo importante. É aquele fator que vai colocar o Atlético num patamar mais elevado ainda, porque ela vai ser uma fonte de arrecadação adicional a tudo o que o Atlético tem”, disse Rubens Menin.