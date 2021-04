Para Rubens Menin, Atlético precisa de 'um beque e de mais um 9'

Empresário diz que Arena MRV servirá 'para colocar o Atlético entre os maiores times do Brasil definitivamente, com chances de que seja um dos grandes do mundo' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 26/9/20)

Financeiramente, osimboliza com exatidão o paradoxal futebol brasileiro: ao mesmo tempo em que a dívida dispara (e supera R$ 1 bilhão), o grupo é fortalecido com estrelas internacionais. As aparentes contradições, entretanto, são balizadoras de um projeto ousado e que só consegue se sustentar graças aos empréstimos de empresários atleticanos.Maior dos credores do clube,, da MRV Engenharia, é peça fundamental nessa complexa engrenagem.“O Atlético não corre risco. Quem corre somos nós, investidores, e de forma consciente”, argumenta, em entrevista aoe ao Superesportes.Ao longo dos últimos anos, os investimentos de Menin no alvinegro aumentaram significativamente – da doação do terreno onde ficará a Arena MRV a empréstimos sem juros para a aquisição de jogadores. E ele garante: se o clube puder pagá-lo, bom; se não conseguir, a dívida será perdoada. “Simplesmente não vamos receber esse dinheiro”.Os cronogramas estão rigorosamente em dia. Existe uma possibilidade, não muito certa, de que antecipe, mas vamos pensar em outubro de 2022 como o término. Se tudo correr muito bem, se a engenharia for muito bem, pode até antecipar, mas é coisa de um mês, dois meses.Ela não é a salvação. É um passo importante. É para colocar o Atlético entre os maiores times do Brasil definitivamente, com chances de que seja um dos grandes times do mundo. A gente pretende que a arena dê ao Atlético uma renda adicional de mais de R$ 100 milhões no inícioA dívida do Atlético é grande, mas o Atlético, diferentemente de outros times que têm dívida e não têm patrimônio, o Atlético tem patrimônio. Quando a gente faz empréstimo, a gente espera que o Atlético possa pagar. Como? Vendendo os jogadores nos quais a gente investiu. Se não der certo, foi um mau investimento. Mas a gente tem muito otimismo que todo esse investimento vai dar certo para todo mundo, o Atlético vai ganhar dinheiro e nós vamos ter o nosso dinheiro de volta.Primeiro: os juros não são baixos, não. Os juros são zero. Nós não estamos cobrando juros. Segundo, é importante que o Atlético não corre risco. Quem corre somos nós, investidores, e de forma consciente. Se os jogadores não forem vendidos, se não vingarem, simplesmente nós não vamos receber esse dinheiro. Então, para o Atlético, é uma boa aposta. Ele está apostando um investimento em jogadores que, se não vingarem, ele não conseguirá pagar, mas nós não iremos cobrar. Se vingarem, ele vai ter lucro e vai nos pagar tranquilamente.Eu, como torcedor, ‘torcedorzão’, acho que precisa de um beque, mas quem sabe melhor disso é o presidente e o Rodrigo Caetano. Acho que, talvez, alguma coisa em termos de ataque. Talvez precise de mais um ‘9’.Ela não pode atrapalhar em nada. Futebol é bom porque é assim mesmo. Eu acho o time do Atlético bem superior ao do Cruzeiro, mas o Cruzeiro entrou e ganhou. Clássico é clássico. O primeiro jogo que vi no Mineirão foi Atlético e Formiga, na década de 60, e o Formiga ganhou por 2 a 1. Não estou falando que o Cruzeiro é um time menor não, longe disso. Só disse que o Atlético, hoje, tem mais chance de ganhar, mas o Cruzeiro ganhou. Isso é do futebol.Vou falar como torcedor: eu nunca quis o Renato Gaúcho, sempre quis o Cuca. A partir do momento da saída do Sampaoli, o Cuca, para mim, era o que tinha de melhor. E continuo achando isso. Julgar um treinador por duas, três semanas de trabalho, é brincadeira.Eu fico entre Libertadores e Brasileiro, com a Copa do Brasil em terceiro lugar. Se ganhar um, acho que nosso projeto é vencedor. No coração, eu fico com o Brasileiro, mas com a razão eu fico com a Libertadores, porque é um título que vale mais.Não é que está descartado. A MRV pensa assim: no Rio, patrocinou o Flamengo. Um time no Rio basta. Não tem necessidade de ter dois patrocínios aqui. Evidentemente, a gente opta pelo Atlético ao Cruzeiro porque a gente é atleticano. Mas com todo respeito. O pessoal brinca com o Samuel. O atleticano compra disco dele. É a mesma coisa que o atleticano deixar de comprar porque ele é cruzeirense. Ou então: ‘Ô, Samuel, você não compra Galo na Veia, e a gente compra o seu disco’.Primeiro, que o Cruzeiro é rival do Atlético, mas ainda bem que tem o Cruzeiro, porque a rivalidade é boa. O Cruzeiro, infelizmente, está numa situação difícil, como o Atlético também estava, mas um pouco menos. O Cruzeiro tem de fazer o dever de casa – e acho que está fazendo.