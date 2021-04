FMF confirma Tombense x Atlético no sábado e Cruzeiro x América no domingo

Independência será palco do primeiro jogo da semifinal, entre Tombense, mandante, e Atlético, no sábado (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Troféu Inconfidência

A Federação Mineira de Futebol () confirmou, nesta segunda-feira (26/4), os dias e horários dos jogos dasdo Campeonato2021. A partida entre Tombense e Atlético será realizada no sábado (1/5), às 16h30, no Independência, com mando da equipe de Tombos. O clássico entre Cruzeiro e América será no domingo (2/5), no Mineirão, às 16h, com transmissão da TV Globo., dono do mando de campo no primeiro jogo com o Atlético, decidiu levar a partida para BH por uma questão de logística. O time da Zona da Mata reconhece que no estádio Almeidão, em Tombos, o posicionamento das câmeras poderia prejudicar a arbitragem de vídeo (VAR).Todos os jogos da segunda fase do Mineiro terão o auxílio do VAR.As datas das partidas de volta também foram divulgadas pela entidade.e Tombense duelam no sábado (8/5), às 16h30, no Mineirão. No dia seguinte, o Coelho receberá a Raposa no Independência, às 16h.Por terem garantido as primeiras colocação na classificação, Atlético (1º, com 27 pontos) e(2º, com 22) entram na semifinal com vantagem. Avançam à final se empatarem os dois jogos ou se tiverem uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.e Tombense se classificaram na terceira e quarta colocações, com 20 pontos, respectivamente.Os classificados para a disputa do Troféu Inconfidência também já sabem as datas e horários de seus jogos. URT e Athletic duelam no sábado (1/5), às 11h, no Zama Maciel, em Patos de Minas.Por sua vez, Pouso Alegre e Caldense duelarão por uma vaga na final também no sábado, às 15h, no estádio Manduzão, em Pouso Alegre.As partidas serão disputadas em jogo único e quem vencer avança à final do torneio. A URT (5ª, com 16 pontos) terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro mais bem colocada que o Athletic (8º, com 13), próximo adversário no torneio.Já o Pousão fechou a primeira etapa em 6º empatado com a Veterana, com 15 pontos, mas com o salgo de gol positivo (3 a -2).