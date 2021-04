Rival pela Libertadores, América de Cáli está na história do Atlético

Galo venceu o América de Cáli na Colômbia, pela Copa Conmebol de 1997 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) história, em dois mata-matas, todos pela Copa Conmebol, torneio que foi substituído pela atual Copa Sul-Americana. Los Diablos, como é conhecido o time colombiano, fizeram parte da campanha do bicampeonato do Galo no torneio continental, em 1997. O primeiro título atleticano havia sido conquistado em 1992 numa final contra o Olimpia, do Paraguai. Atlético e América de Cáli-COL já se enfrentaram quatro vezes na, em dois mata-matas, todos pela Copa Conmebol, torneio que foi substituído pela atual Copa Sul-Americana. Los Diablos, como é conhecido o time colombiano, fizeram parte da campanha do bicampeonato do Galo no torneio continental, em 1997. O primeiro título atleticano havia sidoem 1992 numa final contra o Olimpia, do Paraguai.





LEIA MAIS 07:42 - 26/04/2021 Cruzeiro x América: Conceição desconversa sobre favoritismo e analisa duelo

07:36 - 26/04/2021 Atlético x Tombense, e América x Cruzeiro: semifinais do Mineiro definidas

13:02 - 25/04/2021 Cruzeiro precisa se redimir do passado goleada fora (1 a 4) e um empate em casa (0 a 0). No jogo de ida contra o América, em 24 de setembro, no estádio Pascual Guerrero, em Cáli, o Atlético venceu por 2 a 1. Os gols atleticanos foram marcados pelo atacante Marques, que abriu o placar; e o volante Edgar, que decretou a vitória depois de Leonardo Moreno empatar. O encontro pela Conmebol 1997 aconteceu nas quartas de final. Nas oitavas, o Atlético já havia eliminado a Portuguesa com umafora (1 a 4) e um empate em casa (0 a 0). No jogo de ida contra o América, em 24 de setembro, no estádio Pascual Guerrero, em Cáli, o Atlético venceu por 2 a 1. Os gols atleticanos foram marcados pelo atacante Marques, que abriu o placar; e o volante Edgar, que decretou a vitória depois de Leonardo Moreno empatar.





Na partida de volta, em 16 de outubro, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, os colombianos marcaram primeiro com James Cardona. Mas no fim do primeiro tempo, Edgar, de novo, deixou tudo igual e garantiu a classificação: 1 a 1.





Com o resultado, o Galo avançou à semifinal para pegar o Universitário-PER. Com duas vitórias – 0 a 2, em Lima; e 4 a 0 ,em Belo Horizonte –, o time mineiro se credenciou para a final. Na decisão, goleou o Lanús-ARG (1 a 4) fora, e empatou (1 a 1), no Gigante da Pampulha, para ficar com a taça, a segunda da história, e de forma invicta.





Conmebol 1995





A outra disputa entre Galo e Los Diablos se deu dois anos antes, em 1995. Na ocasião, o Atlético perdeu a partida de ida da semifinal, por 4 a 3, fora; e venceu a de volta, por 1 a 0, em casa. Nos pênaltis, deu Galo por 4 a 3. Na decisão do título, contra o Rosário Central-ARG, o Atlético saiu na frente, 4 a 0, no Mineirão; mas perdeu pelo mesmo placar no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina. Nas penalidades, os argentinos levaram a melhor por 4 a 3.





Atlético e América de Cali escreverão um novo capítulo da história entre eles nesta terça-feira, às 19h, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Libertadores 2021. Ambos tentam se recuperar da estreia ruim no torneio. O Galo empatou fora (1 a 1) com o Deportivo La Guaira-VEN, enquanto Los Diablos perderam em casa (1 a 2) para o Cerro Porteño-PAR.