Atlético fecha preparação para enfrentar América de Cáli; veja escalações

Cuca espera levar o Atlético à primeira vitória na Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético)

encerrou a preparação para enfrentar o América de Cáli, nesta terça-feira (27/4), às 19h15, no Mineirão, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa. O técnicocomandou a última atividade na tarde desta segunda, na Cidade do Galo.Depois do empate na estreia contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, o Atlético buscará a primeira vitória no torneio continental.Para isso, o técnico Cuca deverá fazer mudanças na equipe. O meio-campista Matías Zaracho, autor do gol na, deve ganhar um lugar na equipe titular alvinegra. Ele disputa com Allan, Tchê Tchê ou com um dos atacantes.Na defesa, Igor Rabello disputa posição com Réver, enquanto Hulk - apesar dos desacertos recentes com o técnico Cuca - briga com Savarino e Eduardo Vargas pela titularidade.O provável Atlético para a partida é: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Matías Zaracho (Savarino ou Hulk) e Nacho Fernández; Keno e Eduardo Vargas.Atual campeão colombiano, o América de Cáli-COL está pressionado por duas derrotas seguidas.Depois dos 2 a 0 diante do Cerro Porteño-PAR, a equipe comandada pelo técnico Juan Cruz Real perdeu por 2 a 1 para o Millonarios-COL, no jogo de ida das quartas de final do Torneio Apertura.Novo revés no Mineirão pode significar a demissão do treinador, que deve apostar nos contra-ataques.As principais armas ofensivas são os velozes Vergara, de 24 anos, e Moreno, de 21. Artilheiro da equipe, Adrián Ramos está fora do jogo por conta de problemas musculares.O zagueiro Marlon Torres e o ponta Steven Lucumi também são desfalques por lesão.A provável equipe do técnico Juan Cruz Real é: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Jerson Malagón e Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Rafael Carrascal, Luis Paz e Yesus Cabrera; Duván Vergara, Diber Cambindo (Aildair Rodrigues) e Santiago Moreno.