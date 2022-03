Superesportes tem a estreia de Cadu Doné

(foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)

O jornalista, escritor e filósofo Cadu Doné, de 36 anos, com longa experiência no jornalismo mineiro, é o novo integrante do time de articulistas dos Diários Associados. Ele estreará hoje no Portal Superesportes o Blog do Cadu Doné, com análises sobre os jogos dos clubes mineiros, partidas nacionais e internacionais, e opinará sobre temas mais importantes do dia a dia.

Cadu teve rápida passagem pelo Portal Uai e pelo Estado de Minas em 2010. Antes desse retorno, 12 anos depois, ele fez carreira em outros veículos mineiros, como 98FM, Rádio Itatiaia, TV Band Minas, e jornais Hoje em Dia, Metro e O Tempo. Em boa parte dessa trajetória, atuou como comentarista e colunista. “O convite para ter um blog no Superesportes é a realização de um sonho. Costumo dizer que o melhor tipo de privilégio que posso ter é o de trabalhar em veículos cujos conteúdos consumo com assiduidade. Entro no Superesportes todos os dias e várias vezes ao dia. Escrever para uma plataforma que leio tanto dá um sabor todo diferente”, destacou Cadu.

“Sou apaixonado por esportes – não só futebol – e por jornalismo. Por rádio, TV, internet, jornais... Não importa o meio ou o tipo de veículo. Minha paixão é o jornalismo em geral, em todas as linguagens – e não só o rádio, por exemplo. Em mais de 10 anos de cobertura esportiva, tive muitas oportunidades: comentar finais de Copa do Mundo in loco, cobrir Olimpíadas. Nesse novo espaço, tentarei dialogar com o leitor aproveitando o que absorvi neste tempo de estrada.”

TÁTICA Segundo o novo blogueiro do Superesportes, as postagens diárias terão temas bem diversos e poderão ser feitas também em vídeo. “Vou atualizar meu blog diariamente, produzindo conteúdos em todas as linguagens. Vou priorizar a análise, a parte opinativa da coisa – e aí pretendo abarcar distintas searas do esporte. Tática, bastidores, cultura de arquibancada. Conheço a equipe do Superesportes e sei que terei toda liberdade possível. Vou me esforçar muito para aproveitar esse convite tão especial”.

Cadu Doné ainda promete ao leitor do Superesportes análises dos jogos de América, Atlético, Cruzeiro e das grandes ligas mundiais: “Pretendo dar atenção especial ao pós-jogo das apresentações dos times mineiros – e, às vezes, não somente: pensemos no embate épico entre PSG e Real Madrid na última quarta. O dedo ficou coçando para escrever algo ainda no calor do término do jogo”.