Zaracho tem lesão no ligamento, mas não precisará de cirurgia

Zaracho se lesionou no início do segundo tempo da vitória alvinegra por 2 a 1 sobre o-COL, nessa terça-feira (27/4), no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Libertadores.No lance, o zagueiro Igor Rabello, do próprio Atlético, pisou, sem intenção, no tornozelo do companheiro. O argentino, então, foi substituído pelo meia Nathan.Instantes depois de deixar o gramado do Mineirão, Zaracho passou por exames preliminares, que descartaram a possibilidade de uma fratura no tornozelo direito.O meia é um dos principais destaques do Atlético neste início de temporada 2021.Em 10 jogos disputados, fez dois gols e deu maior dinâmica ao time.Sem ele por tempo indeterminado, o técnicotem algumas opções para o setor, como os volantes Allan e Jair (em recuperação de lesão) e os meio-campistas Alan Franco, Calebe, Nathan, Hyoran e Dylan.