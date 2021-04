Decisivo, Hulk se credencia a ser o centroavante do Atlético na temporada

Hulk brilhou e comandou a primeira vitória do Galo na Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético)

Hulk pediu sequência na equipe titular do Atlético. Depois dos dois gols na vitória sobre o América de Cáli, por 2 a 1, no Mineirão, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores, ele deve ganhar maisna equipe alvinegra. Diferentemente do começo, quando atuou pelo lado direito do ataque, ele deve ser o novo centroavante da equipe.