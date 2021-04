Celeiro azul: Cruzeiro se destaca na formação de zagueiros

Aos 18 anos, Weverton ganhou a posição após a saída do experiente Manoel (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 10/1/20 )

A melhor defesa da fase de classificação do Campeonato Mineiro, com apenas quatro gols sofridos, passa pelas categorias de base do Cruzeiro. A entrada do prata da casa Weverton é só mais um exemplo da verdadeira fábrica de defensores da Toca da Raposa I.





Raposa se especializou em formar zagueiros, tendo obtido não só retorno técnico, com a conquista de títulos, mas também financeiro: arrecadou cerca de R$ 35 milhões com a venda dessas joias.



E já há uma nova geração chegando, pois além de Weverton, Paulo está na reserva do time principal.



Em comum, o fato de terem tido ao apoio de alguém que conhece bem a posição: Célio Lúcio, que usou a camisa celeste de 1991 a 1997, tendo conquistado títulos importantes, como a Supercopa Libertadores’1992, as Copas do Brasil’1993 e 1996 e a Copa Libertadores'1997.



No Cruzeiro, ocupou cargos como de auxiliar-técnico e técnico na base, auxiliar e técnico interino no profissional. Agora, é coordenador de transição de atletas das divisões inferiores para a equipe principal.





Ele acredita que há uma série de fatores que justificam a boa produção dos defensores: “Cheguei à base do Cruzeiro em 2011, junto com o Paulo Ricardo Castro. E ele tem uma metodologia de trabalho sensacional. Isso me ajudou muito na formação dos meninos, principalmente dos que jogam atrás. Conseguimos aliar minha experiência como defensor com o trabalho do Paulo”.



Ele cita também jogadores que foram para outros clubes. É o caso de Messias, que estava no América e foi para o Ceará; Rodrigues, que está no Grêmio; e Fabrício Bruno e Edu, negociados no ano passado com Bragantino e Athletico, respectivamente.



Já Arthur está emprestado ao Coelho.



“E temos outros vindo aí, como o Cezinha, o Guilherme, Pedro, que é do juvenil, mas tem potencial muito bom”, diz. “A gente passa para eles que, com esse modelo de jogo com pouco espaço entre as linhas, o zagueiro tem de pensar mais rápido e simplificar o máximo possível. A gente procura passar a experiência para eles e eles têm assimilado bem”, diz Célio Lúcio.





Confiança em alta

Os atletas têm procurado tirar o máximo em todas as categorias. Assim, quando chegam ao profissional, estão mais prontos para agarrar a oportunidade, como fez Weverton, que, teoricamente, estava atrás de Paulo no processo de formação, mas acabou sendo escolhido pelo técnico Felipe Conceição depois das saídas de Cacá e também do experiente Manoel.





“O Felipe Conceição foi à Toca I e viu dois treinos da base. Ele gostou do meu futebol e me chamou para completar os treinos (do time principal). Sabia que era uma grande oportunidade e a agarrei da melhor forma possível. Felizmente, estou tendo chance. Tenho procurado trabalhar duro, todo dia, com determinação, para ter mais jogos durante o ano”, diz Weverton, de apenas 18 anos.





Ele procura se inspirar justamente nos colegas, mas também em grandes estrelas, como o espanhol Sérgio Ramos e os brasileiros Thiago Silva e Marquinhos.



“São jogadores técnicos, que têm boa saída de bola, bons passes, bons lançamentos. Procuro estudar bem como eles se posicionam, ver os jogos para evoluir cada vez mais e chegar ao nível deles”, diz a promessa celeste.





Estreladas

De volta





Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam ao técnico Felipe Conceição na manhã de hoje, quando começam a se preparar para o jogo de idas das semifinais do Campeonato Mineiro, contra o América, domingo, às 16h, no Mineirão. A novidade é o atacante Rafael Sóbis, que volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão contra o Patrocinense.







O zagueiro elogia o treinador e espera continuar correspondendo, inclusive nas semifinais do Campeonato Mineiro, pelo qual o Cruzeiro enfrentará o“O Felipe Conceição passa muita confiança, está sempre ensinando, mostrando. Isso é muito importante para quem está começando. Acho que é por isso que tenho conseguido jogar bem nesses jogos em que fui escalado.”