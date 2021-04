Comentarista diz que faria tudo diferente de Cuca e escala 'novo Atlético'

Comentarista criticou o trabalho do técnico do Atlético (foto: Reprodução )





O comentarista Victor Birner disse durante o programa Linha de Passe, da ESPN Brasil, nessa terça-feira, que o "trabalho de Cuca no Atlético é insosso" e, caso fosse o treinador, faria tudo diferente. O jornalista frisou que tentaria montar um time mais leve, com três zagueiros e a dupla Keno e Hulk comandando o ataque.

"Eu, no lugar do Cuca, faria coisas completamente diferentes, recuaria o Allan para próximo à dupla de zaga, montaria um meio-campo diferente, tentaria, em princípio, Nathan, Zaracho e Nacho. Eu jogaria com o Tchê Tchê aberto como ala e do outro lado o Arana, faria uma linha de três com um quinteto à frente, com os dois alas recuando quando necessário", disse.





"Jogaria só com dois atacantes, seriam o Hulk e o Keno para ter bastante mobilidade. Você teria um ala que vai para a linha de fundo, outro que gosta de fechar por dentro, tem três de construção no meio campo, três zagueiros e, quando não for necessário, o Allan adianta. Acho que o caminho que o Atlético está tomando não é o caminho ideal para o elenco que o Atlético tem", destacou.





Birner disse que vê Hulk à frente de Cuca no embate público entre os dois. "Eu acho que o Cuca não está no caminho ideal mesmo que monte uma equipe competitiva e que possa ser campeã. E o Hulk teve uma atuação boa. Se há uma disputa entre eles, acho que o Hulk está um pouquinho à frente", afirmou.