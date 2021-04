Minas joga para despachar 'zebra' e voltar a decidir Superliga após 12 anos

Técnico Nery Tambeiro considera que o Minas precisa de ajustes e pede foco total (foto: William Lucas/Inovafoto/CBV)

O Minas volta à quadra neste sábado, disposto a espantar de vez a 'zebra' da Superliga Masculina e voltar à final depois de 12 anos. O time mineiro encara o Itapetininga, às 19h, no Centro de Desenvolvimento de Vôlei, em Saquarema-RJ, no segundo confronto das semifinais. O SporTV 2 transmitirá a partida.





O Minas venceu o primeiro jogo, na quarta-feira passada, por 3 sets a 0 e avançará à decisão em caso de novo triunfo. Ao Itapetininga, maior surpresa desta edição, restará ganhar para provocar um terceiro e derradeiro confronto, marcado para segunda-feira, também às 19h.

O ganhador de Minas x Itapetininga decidirá o título contra Taubaté ou Campinas. No primeiro jogo, a equipe do Vale do Paraíba, de grande investimento e que conta com o levantador Bruninho, os centrais Lucão e Mauricio Souza, e os ponteiros Mauricio Borges e Douglas Souza, venceu por 3 a 0 e, se deixar a quadra com novo triunfo neste sábado, às 21h30, chegará à final.





Maior vencedor do vôlei nacional, com nove títulos - um pela Taça Guarani de Clubes Campeões (1963), outro pelo Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões (1964), três pelo antigo Campeonato Brasileiro (1985/85/86) e quatro pela Superliga (1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2006/07) -, o Minas não chega à decisão desde a temporada 2008/09, quando foi superado pelo Florianópolis na disputa pela taça. Já o Itapetininga protagonizou a maior zebra da história: foi o primeiro oitavo colocado na fase de classificação a eliminar o líder nas quartas de final. A equipe paulista tirou o Cruzeiro, grande favorito, com dois triunfos, ambos em Contagem: 3 a 0 e 3 a 2.





FOCO TOTAL





O Minas está com aproveitamento de 100% diante do Itapetininga nesta edição da Superliga. Além de ganhar o primeiro duelo das semifinais, o time mineiro bateu os paulistas duas vezes na etapa classificatória: 3 a 1 e 3 a 2. Apesar da vantagem no retrospecto, o sinal de alerta está ligado para os mineiros. A ordem é manter o foco e garantir logo passagem para a final.





O técnico minas-tenista Nery Tambeiro alertou para a necessidade de o time se manter concentrado. "Nós temos um lema: o jogo mais difícil é sempre o próximo. Então, estamos encarando esse segundo jogo com a máxima seriedade, cuidados e estudando bem a equipe do Itapetininga. Estamos nos cercando de cuidados para que tudo ocorra bem no dia jogo”, declarou.





O comandante considera que o Minas ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados. “Sabemos que podemos ser melhores do que fomos. Temos que fazer algumas correções de bloqueio e de marcações. Temos a preocupação também com o descanso de alguns jogadores, para entrarem no seu melhor. Sabemos que é uma grande oportunidade para a gente ir para uma final, então pode ter certeza que a guarda está alta e estamos nos preparando bem para o confronto”, comentou.