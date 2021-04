Minas enfrenta atual campeão nas quartas de final da Champions League

Minas fecha participação na fase classificatória do NBB e embarca para Nicarágua na quinta-feira (foto: FIBA/Divulgação)

volta a jogar nesta terça-feira (6/4), diante do Bauru, às 19h30, em, pelo NBB, com as atenções voltadas também para a fase final da. Em sorteio promovido pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), os minas-tenistas conheceram o adversário nas quartas de final, que será disputada em Manágua, na Nicarágua.O sorteio realizado nesta segunda-feira definiu que o Minas enfrentará nas quartas de final o, da Argentina, que terminou a classificatória em primeiro lugar no Grupo B e é o atual campeão das Américas.A partida será sábado (10/4), às 19h40 (de Brasília), no Poliesportivo Alexis Argûello. O jogo terá transmissão do serviço de streaming DAZN.Minas e Quimsa se enfrentarão em jogo único nas quartas de final. O vencedor enfrentará nas semifinais o ganhador de Real Esteli x Sesi Franca.Do outro lado da chave, estão Flamengo e São Paulo, que poderão ter duelo por vaga na final caso eliminem, respectivamente, Caballos de Coclé e San Lorenzo.As semifinais serão no domingo (11). A decisão do título ocorrerá em 13 deste mês. Os horários serão definidos pela FIBA.O Minas, que avançou em segundo lugar no Grupo D da Champions, atrás do Flamengo, embarcará para Manágua nesta quinta-feira (8).Nesta terça-feira, o Minas encerrará a participação na fase classificatória do NBB. Mas o jogo contra o Bauru será apenas para cumprir tabela, além de dar ritmo com vistas à etapa final da Champions.O time mineiro está garantido nas quartas de final com a segunda melhor campanha, atrás do Flamengo, que já tem a liderança assegurada.