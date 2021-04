Em BH, Tchê Tchê faz exames para assinar com o Atlético

Tchê Tchê vai ser anunciado nesta semana pelo Atlético (foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Pedido de Cuca

O meio-campistachegou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (5/4) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Atlético. O jogador de 28 anos tem vínculo com oe será emprestado até o fim desta temporada.A expectativa do Galo é por regularizá-lo rapidamente para que já possa ser relacionado para as partidas desta semana.O Atlético enfrenta ona quarta-feira e o Cruzeiro no domingo, em partidas válidas pela fase classificatória do Campeonato Mineiro.O clube alvinegro vai pagar 100% do salário do volante, em acordo que prevê a possibilidade de permanência ao fim do período de empréstimo.A chegada do volante é um pedido do técnico Cuca, que enxerga a posição carente no grupo – apenas Jair e Allan fazem, originalmente, a função no time.O treinador foi o responsável por levar Tchê Tchê para o, em 2016, e para o São Paulo, em 2019.Com a camisa do São Paulo, o polivalente jogador fez 98 partidas, com seis gols e duas assistências.Tchê Tchê é o quarto reforço do Atlético para a temporada. Antes dele, o clube contratou o atacante, o lateral-esquerdo Dodô e o meia Nacho Fernández.