Tchê Tchê perdeu espaço no São Paulo com o técnico Crespo (foto: (Foto: Rubens Chiri/São Paulo))





O Atlético tem negociação avançada para contratar Tchê Tchê, por empréstimo. As conversas com o São Paulo evoluíram nessa sexta-feira e o acordo pode ser fechado em breve. O volante de 28 anos vai assinar com o Galo por um ano.

A informação do interesse do Atlético em Tchê Tchê foi divulgada pela Rádio Itatiaia. Já o avanço na negociação foi noticiado pelo Uol Esporte e confirmado pelo Superesportes.





A chegada do volante é um pedido do técnico Cuca, que enxerga a posição carente no elenco - apenas Jair e Allan fazem, originalmente, a função no time. O treinador foi o responsável por levar Tchê Tchê para o Palmeiras, em 2016, e para o São Paulo, em 2019.





O Atlético vai pagar 100% do salário do volante. Com a camisa do São Paulo, o polivalente jogador fez 89 partidas, com seis gols e duas assistências.





Se a negociação for fechada, Tchê Tchê será o quarto reforço do Atlético para a temporada. Até o momento, o clube contratou o atacante Hulk, o lateral-esquerdo Dodô e o meia Nacho Fernández.