Campeonato Mineiro: bola só vai rolar em abril

Volta das partidas em Minas está programada para o dia 1º, quando já estaria suspensa a Onda Roxa de combate ao coronavírus (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS 10/2/18)





O Campeonato Mineiro vai ficar suspenso por 10 dias e retornar em 1º de abril. O anúncio foi feito ontem pela Federação Mineira de Futebol (FMF), após reunião com o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti. Em 31 de março termina a validade da decretação de onda roxa em todo estado, estabelecida pelo programa Minas Consciente, elaborado para tentar conter o avanço da pandemia de COVID-19.



A continuidade será com jogo da sexta rodada. Os horários serão definidos nesta semana pela FMF e a emissora de TV que detém os direitos de transmissão. Para acomodar todas as partidas até o fim da competição, foi feito contato com a CBF para que sejam utilizados os dias 7 e 14 de abril, reservados à Copa do Brasil, para jogar a oitava rodada. Assim, se América, Cruzeiro e Tombense, que estão na segunda fase do mata-mata nacional, tiverem compromissos em uma dessas datas, jogam o Estadual na outra.





As mudanças provocam alterações nos clássicos desta primeira fase. O entre Atlético e América passou de sábado para os dias 3 ou 4 de abril. Já Cruzeiro x Atlético, inicialmente marcado para 3 de abril, será realizado nos dias 10 ou 11.





Já as semifinais e finais também foram realocadas, indo para 2 e 9 de maio e 16 e 23 de maio, respectivamente. Hoje ocupam o G-4 o Atlético (15 pontos), América (12), Athletic (9) e Caldense (8). O Cruzeiro é o quinto colocado, com 7 pontos.





“Estivemos mais uma vez na Cidade Administrativa para reunião com o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, que explicou que a curva de contágio ainda é ascendente, que a situação está crítica. O cenário é desolador e ele pediu para que a FMF e os clubes aderissem à onda roxa para ajudar a conscientizar os cidadãos para mudar a postura diante da COVID-19. Então, ficou acertado que vamos parar até 31 de março”, disse o presidente da FMF, Adriano Aro.





Segundo o dirigente, a partir de 1º de abril o futebol volta, mas sem se descuidar da pandemia. Ao contrário, a intenção é que todos os envolvidos se engajem ainda mais no combate à doença. Nesse período, os clubes poderão treinar normalmente.





“Queremos dar nossa contribuição, ajudar na conscientização das pessoas. Temos de nos reeducar para acabar com essa pandemia. Vamos realizar inúmeras campanhas para conscientizar as pessoas”, afirmou Aro, para quem o futebol “é um ambiente seguro, que deve dar exemplo”.





Restrições

A onda roxa entrou em vigor na quarta-feira passada e estabelece uma série de medidas restritivas, como a limitação de circulação de pessoas entre as 20h e as 5h; o fechamento do comércio não essencial; e a ampliação da fiscalização feita em conjunto pelas guardas municipais e a Polícia Militar para evitar aglomerações.





O futebol ainda teve o privilégio de ocorrer até o domingo. Apesar disso, jogos de times de outros estados, inclusive pela Copa do Brasil, foram proibidos em Minas.