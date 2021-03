Recuperados da COVID-19, jogadores voltam a treinar no América

Juninho, líder e capitão do grupo, está de volta após isolamento por causa da COVID-19 (foto: América/Daniel Hott) quarentena e voltaram a trabalhar com o grupo nesta segunda-feira. O mesmo ocorreu com o atacante Lohan, outro que se recuperou da COVID-19. O técnico Lisca recebeu boas notícias no retorno às atividades no CT Lanna Drummond. O zagueiro Joseph e o volante e capitão Juninho cumpriram o período dee voltaram a trabalhar com o grupo nesta segunda-feira. O mesmo ocorreu com o atacante Lohan, outro que se recuperou da COVID-19.









O treinador convive com mais desfalques neste começo de temporada. Antes do jogo contra o Athletic, na vitória por 1 a 0 em Juiz de Fora, pela segunda rodada do Mineiro, o volante Leo Gomes, o meia-atacante Marcelo Toscano e o atacante Kawê também foram afastados por causa da COVID-19.





Preocupado com os casos de coronavírus no grupo, além da própria situação caótica da saúde pública no país, com altas diárias nos casos, Lisca até fez apelo à CBF para adiar o começo da Copa do Brasil. O América terá que viajar a Campina Grande, na Paraíba, para duelo contra o Treze, no próximo dia 18. Pelo regulamento, um empate classifica o Coelho, que depois, caso avance, terá pela frente o vencedor de Porto Velho-RO x Ferroviário-CE.