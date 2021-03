Atlético: Hulk joga 96 minutos e dá assistência em estreia; veja os números

Hulk deu assistência para Tardelli em estreia pelo Galo (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético))





Um dos principais reforços do Atlético para a temporada, Hulk estreou com a camisa alvinegra neste domingo. Após pouco mais de três meses sem entrar em campo, o atacante suportou os 96 minutos da goleada por 4 a 0 sobre o Uberlândia, neste domingo, no Mineirão.









Além de mostrar movimentação intensa no setor de ataque, Hulk participou de um dos lances decisivos da vitória. Foi dele a assistência para o gol de Diego Tardelli, aos 35’ da etapa final. Zaracho, Calebe e Júlio César marcaram os outros tentos do Atlético na goleada pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.





Ainda ao fim do primeiro tempo, Hulk comentou a estreia em entrevista ao Premiere. "Me senti bem, acho que depois de mais de um mês trabalhando, deu para entender o que o treinador quer. Bom para ganhar condições. Fiquei três meses sem jogar. Agora é melhorar a cada jogo", projetou.





“Feliz. Estava ansioso demais, desde que cheguei aqui, em 4 de fevereiro. Treinando, treinando, mais de um mês treinando, e poder estrear com grande vitória. Ainda teve a assistência para o Tardelli, um cara que conheço há muitos anos, que pude jogar junto na Seleção Brasileira. Estou muito feliz”, complementou Hulk, após o jogo, à TV Galo.





Nos próximos dias, o atacante terá ainda mais tempo para se dedicar aos treinamentos com os novos companheiros. Isso porque o Atlético terá a semana de trabalho na Cidade do Galo. O próximo compromisso pelo Estadual será apenas no sábado, dia 13, às 19h, diante do Patrocinense, no estádio Pedro Alves Nascimento, em Patrocínio.





Nesta segunda-feira, os jogadores que receberam folga após o fim da Série A se reapresentarão. A expectativa é que o técnico Cuca, anunciado como substituto de Jorge Sampaoli, se apresente ao Atlético também nesta semana.





Números da estreia de Hulk segundo o Footstats:





Passes: 46 (39 certos e 7 errados)

Finalizações: 2 (2 erradas)

Desarmes: 1

Lançamentos: 2 (1 certo e 1 errado)

Viradas de jogo: 1

Assistência: 1

Faltas cometidas: 4

Faltas sofridas: 3

Perda da posse de bola: 8