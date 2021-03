Atlético: Tardelli comemora gol, vitória e entrosamento com 'garçom' Hulk

Tardelli é o artilheiro do Atlético na temporada, com dois gols, ao lado de Marrony (foto: Pedro Souza / Atlético) recolocar o clube na liderança, com nove pontos, e teve a oportunidade de formar o ataque com Hulk, grande aposta alvinegra em 2021. O atacante Diego Tardelli, do Atlético, não escondia a empolgação depois da vitória desse domingo, por 4 a 0, sobre o Uberlândia, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Em seu segundo jogo oficial pelo Galo na temporada, ele voltou a marcar, ajudou ao clube na liderança, com nove pontos, e teve a oportunidade de formar o ataque com Hulk, grande aposta alvinegra em 2021.









Apesar de pouco tempo de treinamento ao lado de Hulk, Tardelli disse que já se entende bem com o novo companheiro. “A gente pôde estar um pouquinho entrosado, a gente já vem treinando há um longo período, acho que um ou dois meses juntos. A gente vai se entrosando a cada jogo, a cada treino. O Hulk é um cara que tem muita qualidade, vai nos ajudar muito, e a gente está se entendendo bem. Tomara que a gente permaneça assim nessa temporada”.





Tardelli é o artilheiro do Atlético na temporada, com dois gols, ao lado de Marrony.





No dia 2 de março, o Atlético anunciou a renovação do contrato do atacante até 31 de maio. Nesse período, Tardelli terá a chance de disputar todo o Mineiro e também a fase de grupos da Copa Libertadores, que vai de 21 de abril e 26 de maio.





Se tiver bom rendimento até lá, Diego Tardelli poderá conseguir a desejada prorrogação do vínculo até o fim do ano para seguir com o time na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.