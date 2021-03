América 'seca' o Atlético neste domingo

Em duelo de muita disputa física e pouca qualidade técnica, o América levou a melhor e ganhou a terceira seguida na competição (foto: Estevão Germano/América)

O América conseguiu mais uma vitória – a terceira nos três primeiros jogos pelo Campeonato Mineiro –, chegou aos nove pontos e neste domingo torce contra o Atlético (que recebe o Uberlândia no Mineirão), para terminar a rodada isolado na liderança. Nesse sábado (6/3), o Coelho bateu o Pouso Alegre, por 2 a 1, no Melão, em Varginha. Messias e Rodolfo marcaram os gols alviverdes. Arilson descontou para os donos da casa.

Na quarta rodada, o Coelho vai enfrentar a Caldense, às 20h30 do próximo domingo, no Independência. Já o Pouso Alegre vai encarar o Uberlândia, na segunda-feira (15/3), às 16h, no Parque do Sabiá.





O América vive ótima fase neste início de temporada atípica, com a pandemia de COVID-19. O duelo no Sul de Minas foi marcado por muita disputa física e pouco espaço para refinamento técnico. Coube ao time da capital armar seu jogo da forma como lhe foi imposta. E o artilheiro Rodolfo teve papel crucial nas duas jogadas que resultaram nos gols americanos.





Ele sofreu o pênalti, que o zagueiro Messias converteu para abrir o placar, e aproveitou sobra de bola em escanteio para carimbar a vitória alviverde após empate do Pouso Alegre. “Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. As equipes são muito bem treinadas. Eles vieram no intuito de marcar no contra-ataque, mas nós fomos felizes. Em mais uma bola parada, a gente conseguiu decidir o jogo. Mais uma bola ensaiada nossa”.





Foi o segundo gol de Rodolfo nas últimas duas partidas. Depois de passar em branco na vitória da estreia, sobre o Boa, o centroavante americano anotou o gol do triunfo sobre o Athletic, na segunda rodada, e definiu os números do placar em Varginha.





“É manter os pés no chão, sabendo que todos os jogos vão ser difíceis. Vamos trabalhar nesta semana para tentar os três pontos em casa de novo”, comentou o artilheiro.





O jogo Pouso Alegre e América iniciaram o duelo no Melão com intenso embate no meio-campo. Em jogo de imposição física, os lances não chegavam próximo da área e as defesas conseguiam se impor. Quando o primeiro tempo atingiu a metade regulamentar, o Coelho armou boas chances e abriu o placar.

Aos 23min, Rodolfo recebeu na área, tentou o drible e foi derrubado com falta, segundo a arbitragem. Messias bateu forte, rasteiro, deslocando o goleiro adversário. Depois do gol americano, os donos da casa pressionaram em busca do empate. Aos 36, depois de cobrança de escanteio, Paulo Henrique desviou e Arilson completou para as redes, colocando o 1 a 1 no placar.





Na segunda etapa, Lisca tentou alterar o panorama com mudanças – voltou do intervalo com Sabino no lugar de Gustavinho e já aos 11min fez mais duas substituições: Eduardo Bauermann e Lucas Gabriel nas vagas de Carlos Junio e Flávio, respectivamente.