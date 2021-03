América: por artilharia da Copa do Brasil, Rodolfo vai 'secar' 2 na final

Rodolfo, do América, pode se consagrar como artilheiro da Copa do Brasil neste domingo (foto: Mourão Panda/América) marcou o gol da vitória do Coelho sobre o Athletic na última quarta-feira (03/03), está de olho na artilharia da atual edição da Copa do Brasil. Para isso, o goleador do clube mineiro revelou que vai 'secar' dois jogadores envolvidos na final entre Palmeiras e Grêmio, no próximo domingo (07/03). A temporada 2021 já começou para o América, mas um dos destaques do time ainda tem motivos para pensar na temporada 2020/21. O atacante Rodolfo, queo gol da vitória do Coelho sobre o Athletic na última quarta-feira (03/03), está de olho na artilharia da atual edição da Copa do Brasil. Para isso, o goleador do clube mineiro revelou que vai 'secar' dois jogadores envolvidos na final entre Palmeiras e Grêmio, no próximo domingo (07/03).









Independente de se consagrar como artilheiro desta edição, Rodolfo já fez história no América: o camisa 9 se tornou o maior goleador do clube mineiro em uma única edição da Copa do Brasil. Com seis gols, ele superou Tupãzinho (1994) e Fábio Júnior (2013) - ambos marcaram quatro gols.





Rodolfo também pode se tornar o quinto artilheiro do futebol mineiro na história do torneio.