Após estreia como titular, jovem do Atlético admite cansaço: 'Tô morto'

Felipe, do Atlético, fez boa partida diante do Tombense (foto: Pedro Souza/Atlético) cansaço: 'Estou morto'. O jogador também se queixou por ter acertado a trave ainda no primeiro tempo. Após a vitória do Atlético sobre o Tombense nesta quinta-feira (4), por 2 a 1, pelo Campeonato Mineiro, um dos 'estreantes' da noite foi às redes sociais para 'desabafar'. O jovem centroavante Felipe, que fez sua primeira partida como titular, admitiu: 'Estou morto'. O jogador também se queixou por ter acertado a trave ainda no primeiro tempo.





Felipe usou rede social para 'desabafar' após estreia como titular (foto: Reprodução/Twitter) atuação. Demonstrou boas capacidades de movimentação e associação com os companheiros, além de ter atuado nos 90 minutos. Foi ele quem deu a assistência para o gol de empate do Atlético, marcado por Marrony, ainda no primeiro tempo. Apesar do gol perdido, Felipe teve boa. Demonstrou boas capacidades de movimentação e associação com os companheiros, além de ter atuado nos 90 minutos. Foi ele quem deu a assistência para o gol de empate do Atlético, marcado por Marrony, ainda no primeiro tempo.





Felipe já havia atuado na vitória por 3 a 0 sobre a URT, no último domingo. O atacante saiu do banco de reservas na reta final da segunda etapa. Já contra o Tombense, foi escolhido para a vaga antes ocupada por Diego Tardelli, ídolo do clube.









O próximo compromisso do Atlético será diante do Uberlândia, no domingo (7), em partida válida pela terceira rodada da primeira fase do Estadual. Às 20h30, as equipes se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte.