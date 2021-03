Cruzeiro tenta se recuperar no Mineiro após pior início em 17 edições

Cruzeiro não conseguiu balançar a rede da Caldense no Mineirão (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press) derrotado pela Caldense por 1 a 0, na última quarta-feira, no Mineirão. Passadas duas rodadas do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ainda não sentiu o gosto da vitória. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá, com um gol anotado pelo lateral Raúl Cáceres aos 46 minutos da etapa final. No segundo jogo, foipela Caldense por 1 a 0, na última quarta-feira, no Mineirão.









Apesar do mau começo há 17 anos, o Cruzeiro conseguiu se recuperar e arrancou até o título. Na fase classificatória, ficou em terceiro lugar, com 26 pontos. Nos mata-matas, levou a melhor sobre América, na semifinal, e Atlético, na decisão.





Em 2021, a expectativa é que a reabilitação celeste venha na próxima rodada, diante da URT, às 21h de sábado (6). Por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG), a Federação Mineira de Futebol transferiu a partida do estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.





O motivo da mudança é o aumento do número de casos de covid-19 na Região do Triângulo e Alto Paranaíba. Assim como outras cidades, Patos de Minas entrou na “Onda Roxa” do programa Minas Consciente, na qual apenas os serviços essenciais podem funcionar.





A URT recorrerá da decisão do TJD-MG utilizando um vídeo de uma entrevista do secretário estadual de saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, à TV Globo. Ele e o governador Romeu Zema liberaram a realização de eventos esportivos na região, desde que não haja aglomerações e todos os envolvidos estejam devidamente testados.





Independentemente do local do duelo, o Cruzeiro sabe que a obrigação é de buscar a vitória para deixar a incômoda 10º colocação e se aproximar do grupo dos quatro primeiros. A pressão pelo G4 em 2021 é forte, visto que no ano passado a equipe decepcionou ao ficar fora dos mata-matas (5º, com 20 pontos).





Para encarar a URT, o técnico Felipe Conceição não contará com Felipe Augusto, expulso contra a Caldense. O principal candidato à vaga é Airton, com Bruno José, Welinton, Stênio e Claudinho correndo por fora. Outra opção seria colocar Rafael Sobis pelos extremos e escalar Thiago ou Marcelo Moreno como centroavante.





Cruzeiro nos dois primeiros jogos do Mineiro*





2021 - 1 ponto





Uberlândia 1x1 Cruzeiro

Cruzeiro 0x1 Caldense





2020 - 6 pontos





Cruzeiro 2x0 Boa

Cruzeiro 1x0 Villa Nova





2019 - 6 pontos





Guarani 1x3 Cruzeiro

Cruzeiro 1x0 Patrocinense





2018 - 4 pontos





Cruzeiro 2x0 Tupi

Caldense 0x0 Cruzeiro





2017 - 6 pontos





Villa Nova 1x2 Cruzeiro

Cruzeiro 2x1 Tricordiano





2016 - 4 pontos





Cruzeiro 0x0 URT

Tombense 1x2 Cruzeiro





2015 - 4 pontos





Democrata-GV 1x2 Cruzeiro

Cruzeiro 1x1 Caldense





2014 - 4 pontos





Cruzeiro 1x0 URT

Caldense 0x0 Cruzeiro





2013 - 6 pontos





Cruzeiro 2x1 Atlético

Cruzeiro 2x0 América-TO





2012 - 3 pontos





Cruzeiro 0x1 Guarani

Cruzeiro 3x0 Tupi





2011 - 6 pontos





Cruzeiro 3x0 Caldense

Villa Nova 0x1 Cruzeiro





2010 - 3 pontos





Cruzeiro 6x0 Uberlândia

Cruzeiro 0x3 Ipatinga





2009 - 6 pontos





Uberlândia 1x2 Cruzeiro

Cruzeiro 5x0 Social





2008 - 6 pontos





Cruzeiro 4x0 Uberaba

Cruzeiro 3x0 Democrata-SL





2007 - 6 pontos





Rio Branco 1x2 Cruzeiro

Cruzeiro 4x0 Guarani





2006 - 4 pontos





Democrata-GV 0x1 Cruzeiro

Cruzeiro 0x0 Ipatinga





2005 - 6 pontos





Cruzeiro 2x0 Democrata-SL

Villa Nova 1x2 Cruzeiro





2004 - 0 ponto





Cruzeiro 0x1 Valeriodoce

Caldense 1x0 Cruzeiro





*A lista considera a ordem cronológica de jogos