Cruzeiro não terá Felipe Augusto contra a URT

Felipe Conceição precisará encontrar substituto para Felipe Augusto (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) marcado para as 21h deste sábado, no Zama Maciel, em Patos de Minas. Expulso após confusão na derrota do Cruzeiro para a Caldense, nesta quarta-feira, no Mineirão, o atacante Felipe Augusto desfalcará a equipe no próximo sábado. Felipe Conceição precisará encontrar um substituto para o jogo diante da URT,para as 21h deste sábado, no Zama Maciel, em Patos de Minas.









Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas do Estadual, o Cruzeiro ocupa a 10ª colocação da tabela. Líder do torneio, o América já tem seis.