Atlético reedita final do último Campeonato Mineiro contra Tombense

Goleiro Rafael deverá ser titular do Atlético contra o Tombense (foto: Pedro Souza/Atlético) segunda rodada do Estadual deste ano, está marcada para 21h, no Almeidão, em Tombos. Com reservas, o Atlético visita o Tombense nesta quinta-feira, em reedição da final do Campeonato Mineiro de 2020. A partida, válida pelarodada do Estadual deste ano, está marcada para 21h, no Almeidão, em Tombos.









A tendência é que o técnico Lucas Gonçalves - responsável por comandar o time até que o novo treinador chegue à Cidade do Galo - mantenha a base da formação que estreou no Mineiro com vitória.





Há, porém, duas mudanças certas. Aposentado, o goleiro Victor dará lugar a Rafael. No ataque, Diego Tardelli ficou em Belo Horizonte para aprimorar a parte física e deve ser substituído por Echaporã ou Felipe Felício.





Principais reforços para 2021, o atacante Hulk e o meia Nacho Fernández não foram relacionados para o jogo. A expectativa é que o brasileiro esteja à disposição na próxima rodada.





O adversário





Vice-campeão estadual em 2020 e campeão da Recopa Mineira, o Tombense sonha com mais uma boa campanha neste ano. A equipe da Zona da Mata almeja uma das quatro vagas para a próxima fase do Estadual.





Por essa razão, manteve os principais jogadores no elenco. O destaque fica por conta do atacante Rubens, artilheiro do time - tem 22 gols em 61 jogos com a camisa alvirrubra.





Na estreia, o Tombense ficou no empate por 1 a 1 com a Caldense, fora de casa. A tendência é que o técnico Bruno Pivetti mantenha a formação utilizada em Poços de Caldas.





TOMBENSE X ATLÉTICO





Tombense

Felipe; David, Wesley Marth, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Marquinhos e Jhemerson; Keké, Caíque e Rubens

Técnico: Bruno Pivetti





Atlético

Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Dylan Borrero, Matías Zaracho e Calebe; Sávio, Marrony e Felipe Felício (Echaporã)

Técnico: Lucas Gonçalves





Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Local: Almeidão, em Tombos

Data e horário: quinta-feira, 4 de março de 2021, às 21h (de Brasília)





Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Marconi Helbert Vieira