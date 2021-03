América busca os 100% contra Pouso Alegre, em Varginha

O Pousão, campeão da última edição do Módulo II do Mineiro, tem como principal meta a permanência na elite estadual. Em seus dois primeiros compromissos, empatou duas vezes por 0 a 0 (contra Coimbra e Boa Esporte, nesta ordem). Agora, o desafio será contra um dos postulantes ao título. Ainda que ciente da dificuldade do confronto, o meia Andrey, formado nas categorias de base do Cruzeiro, acredita que o clube do interior pode 'frear' o adversário da capital.





“Vai ser um jogo muito complicado sem duvida, afinal o time do Lisca é umas das sensações do país, mas temos potencial para fazer frente. Confio nos meus companheiros e no sistema de jogo que o professor vai utilizar pra frear o time invicto, líder e com 100% no estadual, até aqui. É um jogo diferente, por ser contra uma equipe da capital, mas os três pontos são os mesmos que qualquer outra partida”, afirmou.





De volta à elite do Campeonato Mineiro após 28 anos, o Pouso Alegre assegura que veio para ficar. “Como ficamos 28 anos fora da elite, a ideia inicial é nos manter na Primeira Divisão. Mas o clube vê com bons olhos uma classificação inédita para a Série D do Brasileiro”, afirmou Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre.





Por sua vez, o Coelho quer voltar a conquistar o Estadual. Desde 2016, quando superou o rival Atlético na grande decisão, o título não vem. Nesta 'caminhada' rumo ao primeiro plano, os comandados de Lisca já deram dois passos importantes: venceram Boa Esporte e Athletic, nesta ordem, por 1 a 0. O clube da capital é o vice-líder do Campeonato Mineiro, com 6 pontos, e só está atrás do Atlético pelo saldo de gols (4 contra 2). O América tem 12 ausências para o confronto. No departamento médico do clube, o goleiro Léo Lang, o lateral-direito Diego Ferreira, o zagueiro Arthur, o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo seguem em tratamento de lesões.