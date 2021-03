Com retorno de titulares, América visita o Athletic pelo Campeonato Mineiro

Lisca, do América, busca primeiro título estadual da carreira (foto: Mourão Panda/América) titulares para o duelo. O América visita o Athletic nesta quarta-feira (3), às 19h15, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, e terá narração ao vivo no Superesportes. O Coelho contará com o retorno de boa parte de seuspara o duelo.









O Esquadrão de Aço pretende fazer história neste ano. O clube almeja conquistar a permanência no Módulo I e mira voos ainda maiores dentro da competição. Por essa razão, contratou 15 reforços para esta temporada. O principal deles é o atacante uruguaio Loco Abreu, de 44 anos.





“O primeiro objetivo é permanecer na Primeira Divisão. Esse é o objetivo de todo mundo que sobe. A gente sonha com vôos mais altos, quem sabe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. O Athletic é um clube muito sério, transparente e centenário, que tem todas as contas em dia. A gente pretende fazer uma boa competição e consideramos o elenco muito competitivo para tal”, declarou Fábio Mineiro, gerente de futebol do clube, em entrevista ao Superesportes.

Além de Loco Abreu, regularizado no BID da CBF, o volante Gabriel Galhardo é outro jogador do Athletic que tem fama em São João del-Rei. Ele é irmão do meio-campista Thiago Galhardo, vice-campeão brasileiro de 2020 com o Internacional.

Já Sidimar, Lee e Christian são lembrados por terem atuado em duas das três equipes da capital mineira. O goleiro e o zagueiro vestiram a camisa do Atlético, enquanto o volante foi revelado pelo América.

Por sua vez, o Coelho quer voltar a conquistar o Estadual. Desde 2016, quando superou o rival Atlético na grande decisão, o título não vem. Pelas declarações de jogadores, membros da comissão técnica e diretoria, fica evidente que a conquista é uma meta do clube, para dar forças a uma temporada que promete ser desafiadora.

Em 2021, o América também almeja a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro - certamente, o principal objetivo do ano. Além disso, quer igualar ou superar a histórica campanha da temporada passada na Copa do Brasil, quando alcançou as semifinais após eliminar gigantes como Corinthians e Internacional.





Desfalques e dúvidas





O América, por sua vez, tem dez ausências para o confronto. No departamento médico do clube estão o goleiro Léo Lang, o lateral-direito Diego Ferreira, o lateral-esquerdo João Paulo, o zagueiro Arthur, o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo.

Cumprindo isolamento social por infecção pelo coronavírus o zagueiro Joseph, o volante Juninho e o atacante Lohan também são desfalques. Outra baixa é o atacante Leandro Carvalho, que já cumpriu o isolamento por COVID-19, mas ainda realiza trabalhos de recondicionamento físico.





Athletic





Lee, Fumaça, Danilo, Sidmar e Natan; Cristian ,Gabriel Galhardo e Ingro; Vitinho, Badio e Mococa (Loco Abreu).

Técnico: Cícero Júnior





América





Matheus Cavichioli; Léo Gomes, Messias, Anderson e Lucas Luan; Zé Ricardo, Marcelo Toscano e Alê; Léo Passos, Ademir e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Motivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: quarta-feira, 3 de março de 2021, às 19h15

Local: Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora





Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Emílio Junio Nascimento Santos





Transmissão: Premiere FC