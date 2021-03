Cruzeiro recebe a Caldense e tenta calibrar pontaria para vencer no Mineiro

Cruzeiro conta com gols de Sobis e Pottker para vencer a Caldense (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) empate por 1 a 1 com o Uberlândia, no Parque do Sabiá, aos 46 minutos da etapa final. O gol saiu do pé direito do lateral Cáceres, que recebeu assistência de Rafael Sobis e chutou no canto direito de Marcão. O Cruzeiro terá o desafio de calibrar a pontaria para conquistar a primeira vitória no Campeonato Mineiro, em confronto com a Caldense, às 21h30 desta quarta-feira, no Mineirão, pela segunda rodada. No último sábado, o time abusou das oportunidades desperdiçadas e só buscou opor 1 a 1 com o Uberlândia, no Parque do Sabiá, aos 46 minutos da etapa final. O gol saiu do pé direito do lateral Cáceres, que recebeu assistência de Rafael Sobis e chutou no canto direito de Marcão.





Ao avaliar o desempenho da equipe na primeira partida, o técnico Felipe Conceição enalteceu a busca por um perfil ofensivo. “A gente está construindo um jogo agressivo, um jogo que busca a vitória, um jogo que se encaixa com a grandeza do Cruzeiro. Conseguimos mostrar já na primeira parte e durante todo o jogo, e isso me deixou satisfeito. Merecíamos um resultado melhor. Mas dentro do contexto, do tempo de trabalho, temos muito a crescer, vamos crescer, e estamos no caminho certo”.





Contra a Caldense, a expectativa do comandante é de evolução. “Precisamos melhorar em tudo. O desempenho foi muito bom, mas precisamos crescer, temos margem de crescimento de muita coisa ainda. É início de trabalho, foram dez dias de treinamento, fiquei surpreso com o desempenho ofensivo, essa intensidade, isso demonstra que a gente se preparou bem. E isso está dentro desta expectativa para este primeiro momento, vamos continuar trabalhando e vamos crescer”.





Escalado como segundo volante por Conceição, Matheus Barbosa acredita que o rendimento diante do Uberlândia serve como parâmetro no duelo contra a Caldense, desde que o time converta as chances criadas em gols. “Acho que temos que fazer o que fizemos no primeiro jogo. Buscar o gol a todo momento, com bastante intensidade. Tem muitos jogadores novos chegando, é uma nova história que está sendo feita. Acredito que esse ano, a gente se dedicando a cada jogo, vamos conquistar muitas vitórias”.





Para encarar a Veterana, o Cruzeiro terá o zagueiro Ramon como novidade entre os titulares. Ele entrará no lugar do jovem Weverton, de 18 anos, convocado à Seleção Brasileira Sub-18. A opção do banco de reservas é o recém-contratado Eduardo Brock, ex-Ceará. Quem também deve ser alternativa é o centroavante Marcelo Moreno, que não havia sido convocado para o compromisso em Uberlândia.





No Mineiro 2021, a Raposa tem o objetivo de fazer uma campanha superior à do ano passado, quando terminou a primeira fase em quinto e não avançou aos mata-matas. Já a Caldense almeja repetir a edição de 2020, na qual alcançou as semifinais. O técnico Marcus Paulo Grippi tende a repetir a formação que empatou por 1 a 1 com o Tombense, no estádio Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. O gol foi anotado pelo meia-atacante Bruno Oliveira.





CRUZEIRO X CALDENSE





CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; William Pottker, Felipe Augusto e Rafael Sobis

Técnico: Felipe Conceição





CALDENSE

João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Morais e Caio Ribeiro; Franklin e Lucas Silva; Rafael Peixoto, David Lazari e Bruno Oliveira; Amarildo

Técnico: Marcus Paulo Grippi





Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro





Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte





Data: quarta-feira, 3 de março de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Ronei Cândido Alves





Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares Silva