Atlético acerta renovação com o atacante Diego Tardelli

Atacante acertou com o Galo até o fim do Estadual (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





O Atlético acertou a renovação contratual do atacante Diego Tardelli até o dia 31 de maio deste ano, quando será reavaliado pelo novo treinador. Na oficialização do acordo, o Galo fez uma brincadeira recordando o momento célebre no qual o príncipe-regente Dom Pedro declara que permanecerá no Brasil, em 1822.









"Agora, uma rápida aula de História do Brasil: 'Se é para o bem de todos e felicidade geral da Massa, digam ao povo que fico!'. Quem disse essa frase? Don Diego Tardelli! Ele renovou contrato até 31 de maio de 2021", postou o clube nas redes sociais.





Tardelli terá condições de atuar em todo Campeonato Mineiro e será opção na Copa Libertadores. A fase de grupos do torneio internacional começa em 21 de abril e termina no dia 26 de maio. As oitavas de final estão programadas para junho, quando o atacante já não terá vínculo com o Galo.





Tardelli foi titular e fez o gol que abriu o placar para o Atlético na vitória por 3 a 0 sobre a URT, nesse domingo, no Mineirão, pela rodada inaugural do Estadual.





Ídolo atleticano, o atacante de 35 anos iniciou sua terceira passagem pelo clube em fevereiro de 2020, mas pouco jogou, já que teve uma grave lesão. O gol sobre a URT foi o primeiro em cinco partidas disputadas desde o retorno.





Tardelli deverá ser titular do time do técnico interino Lucas Gonçalves para o próximo compromisso do Atlético no Mineiro. A equipe alvinegra enfrentará o Tombense, em Tombos, nesta quinta-feira, a partir das 21h.