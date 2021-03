Atletas do Atlético na mira? Sampaoli chega a Marselha e avalia elenco

Sampaoli já chegou a Marselha, no Sul da França (foto: AFP) contrato com o Atlético em fevereiro, o técnico Jorge Samapoli chegou a Marselha, no Sul da França, nesta terça-feira, para assumir seu novo clube. Ele ainda não ficará no banco de reservas no próximo jogo, nesta quarta, contra o Lille, líder do Campeonato Francês, porque precisa cumprir um período de isolamento pelo risco de COVID-19. Depois de assinar a rescisão decom o Atlético em fevereiro, o técnico Jorge Samapoli chegou a Marselha, no Sul da França, nesta terça-feira, para assumir seu novo clube. Ele ainda não ficará no banco de reservas no próximo jogo, nesta quarta, contra o Lille, líder do Campeonato Francês, porque precisa cumprir um período de isolamento pelo risco de COVID-19.









Mas nenhum reforço chegará neste momento, pois a janela da França ainda está fechada. A liga local entrará em sua reta final no meio do ano. Atualmente, o OM ocupa a sétima posição do Campeonato Francês, com 39 pontos, e dificilmente se classificará para os torneios europeus. O Lille lidera com 59 pontos, seguido por PSG (57), Lyon (56) e Monaco (55). Faltam onze rodadas para o fim da competição.





Uma fonte informou ao Superesportes que há possibilidade real de ter alguém do clube alvinegro na lista de reforços do argentino, já que Sampaoli trabalhou com jogadores do Atlético nos últimos dez meses e conhece bem as qualidades e os defeitos de todos.





Quando saiu do Santos, por exemplo, Sampaoli contratou Éverson e Sasha para o Atlético.





O jogador do Galo mais admirado por Sampaoli é o zagueiro Junior Alonso, de 28 anos. O paraguaio sempre foi o homem de confiança do treinador argentino em Belo Horizonte. Outro elogiado é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, de 23 anos. Sampaoli entende que ele pode atuar tanto de ala como no setor de ataque do time.