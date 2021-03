Hulk tem nome no BID, mas interino não crava data de estreia

Hulk busca a melhor forma física em treinos no Atlético (foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante, do, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (), da CBF, nesta segunda-feira. Apesar disso, o técnico interino Lucas Gonçalves evitou confirmar a estrela do time alvinegro na partida contra o Tombense, nesta quinta-feira, às 21h, em Tombos, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro."É difícil estipular prazo. O Hulk não poderia nem jogar contra apor uma questão legal. A partir de agora, está apto para participar do jogo. Mas a gente depende muito da conversa com os outros departamentos", afirmou o treinador.Ele evitou também comparar a situação de Hulk e deFernández: "São evoluções diferentes. O Hulk já está aqui treinando há mais tempo. O Nacho vem de um período maior de inatividade. O processo dele é um pouco diferente"."A gente vai continuar avaliando, hoje (segunda-feira) é mais um treino, e após o treino vamos conversar. Amanhã (terça) temos outro. Até quinta, teremos três treinos para isso. Claro que são jogadores importantíssimos, há ansiedade da torcida para vê-los em campo. Mas não podemos queimar etapas, tem que ser dentro de um processo natural e consciente. Tem que ser de forma responsável", acrescentou.Hulk estava de férias desde que deixou o futebol chinês, em dezembro de 2020. Na Paraíba, onde estava antes de chegar a Belo Horizonte, ele fez treinamento sob orientações de um personal trainer que contratou.A estrela doestá trabalhando na capital mineira desde 3 de fevereiro.Já o meia Nacho Fernández ainda não teve o nome publicado no BID e, por isso, não tem condições de jogo."O Nacho e o Hulk estão em processo de treinamento. Existe avaliação constante e junto com outros departamentos, como os de fisiologia, de fisioterapia e de preparo físico. E, a partir disso, vamos definir qual será o melhor momento para eles estrearem nessa equipe", acrescentou Lucas.