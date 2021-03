Victor assume o cargo de gerente de futebol do Atlético

Victor aceitou o convite do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e foi oficializado nesta segunda-feira como novo gerente de futebol do clube. O cargo era ocupado por Gabriel Andreata, que deixou o Alvinegro em fevereiro, com o acerto de Jorge Sampaoli com o Olympique de Marseille. O agora ex-goleiro de 38 anos fez a sua última partida nesse domingo, na vitória do Galo por 3 a 0 sobre a URT, pelo Campeonato Mineiro.

"Eu agradeço o convite, poder virar a página de atleta e no dia seguinte já começar a exercer um cargo com tamanha responsabilidade, agradeço a confiança, agradeço muito como foi conduzido este fim de ciclo. Obrigado por tudo que o senhor (Sérgio Coelho) e o Atlético proporcionaram para mim", disse Victor, em entrevista à TV Galo.





"Espero que este novo ciclo e este novo cargo sejam tão honrosos como a minha passagem como atleta aqui. Pode ter certeza que estou muito motivado por receber este convite e poder agora, fora das quatro linhas, fazer o meu melhor para que o Atlético ocupe sempre o seu lugar devido, que é nas galerias de grandes conquistas", acrescentou o novo gerente de futebol.





Em quase nove anos de Atlético, Victor disputou 424 partidas, com 205 vitórias, 109 empates e 110 derrotas. O goleiro é o nono jogador que mais atuou com a camisa alvinegra.





Victor conquistou e sete troféus oficiais: quatro estaduais (2013, 2015, 2017 e 2020), o da Copa Libertadores (2013), o da Copa do Brasil (2014) e o da Recopa Sul-Americana (2014). Em 2016, venceu também a Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada disputado nos Estados Unidos.