No adeus de Sampaoli, Atlético recebe reservas do Palmeiras e quer 3º lugar

Jorge Sampaoli fará, contra o Palmeiras, seu último jogo como técnico do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) observará das tribunas do Mineirão o time alvinegro buscar o objetivo que restou no Campeonato Brasileiro: manter o terceiro lugar. Para isso, basta um empate contra os reservas do Palmeiras, em partida marcada para 21h30, pela 38ª e última rodada da competição nacional. Após quase um ano em Belo Horizonte, o técnico Jorge Sampaoli vai se despedir do Atlético na noite desta quinta-feira. Suspenso,das tribunas do Mineirão o time alvinegro buscar o objetivo que restou no Campeonato Brasileiro: manter o terceiro lugar. Para isso, basta um empate contra os reservas do Palmeiras, em partida marcada para 21h30, pela 38ª e última rodada da competição nacional.





LEIA MAIS 09:06 - 25/02/2021 América anuncia Armando Desessards, ex-Ceará, como novo diretor de futebol

13:03 - 24/02/2021 Nacho explica estilo, deseja sorte a Sampaoli e elogia projeto do Atlético

13:03 - 24/02/2021 Meio-campo do Cruzeiro fica congestionado dirigir o Olympique de Marseille -, o comandante argentino decidiu rescindir o contrato com o Atlético, que valia até o fim deste ano. Ao longo da semana, Sampaoli trabalhou normalmente na Cidade do Galo e preparou a equipe para a despedida da temporada 2020, que começou de maneira melancólica (com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana) e vai terminar com a esperança de um 2021 melhor. De malas prontas para a França - onde vaio Olympique de Marseille -, o comandante argentino decidiu rescindir o contrato com o Atlético, que valia até o fim deste ano. Ao longo da semana, Sampaoli trabalhou normalmente na Cidade do Galo e preparou a equipe para a despedida da temporada 2020, que começou de maneira melancólica (com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana) e vai terminar com a esperança de um 2021 melhor.





Já classificado à fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético agora briga com o São Paulo pela terceira posição da Série A. O time alvinegro soma 65 pontos, dois à frente do rival, e tem duas vitórias a mais. Por isso, uma igualdade no Mineirão já é suficiente. Os paulistas enfrentam o Flamengo, no Morumbi, no mesmo dia e horário do jogo em BH.





A terceira posição garante R$ 29,7 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). É R$ 1,7 milhão a mais que os R$ 28 milhões destinados ao quarto colocado da competição.





Quem joga?





Como ocorreu ao longo dos quase 12 meses à frente do Atlético, o técnico Jorge Sampaoli manteve o mistério sobre a escalação. A tendência é que ele utilize a base que venceu o Sport por 3 a 2, no último domingo, na Ilha do Retiro.





A principal dúvida é no gol. Terceira opção no setor, o ídolo Victor vive a última semana de contrato e não sabe se continuará no Atlético (ou mesmo no futebol). Por isso, como homenagem, pode ganhar a vaga do titular Everson.





Outra dúvida é no meio-campo. Surpresa na formação para o jogo no Recife, Calebe pode ser preterido pela comissão técnica. Nesse caso, Hyoran seria um dos favoritos para a posição.





Com a suspensão de Sampaoli, o auxiliar Jorge Desio vai comandar a equipe da área técnica.





O adversário





Campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras ocupa a sétima colocação do Brasileiro, com 58 pontos. A melhor posição para o time alviverde ao fim da Série A seria a sexta, atualmente ocupada pelo Grêmio, que somou um ponto a mais.





Porém, a preocupação palmeirense com os gaúchos não é no Brasileirão, mas na Copa do Brasil. Sem grandes pretensões nos pontos corridos, a equipe paulista foca na decisão do torneio mata-mata. A ida, na Arena do Grêmio, será neste domingo, às 16h; a volta, no Allianz Parque, uma semana depois, a partir das 18h15.





Por isso, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo no Mineirão uma formação considerada reserva. A tendência é que o português poupe atletas como o lateral-direito Mayke, os zagueiros Luan e Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Matías Viña, os volantes Felipe Melo e Patrick de Paula, o meia Raphael Veiga e os atacantes Willian, Luiz Adriano e Rony.





ATLÉTICO X PALMEIRAS





Atlético

Everson (Victor); Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Calebe (Hyoran); Savarino, Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Desio





Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima; Esteves, Gustavo Scarpa e Breno Lopes

Técnico: Abel Ferreira





Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020

Data e horário: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte





Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)