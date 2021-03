Com adeus de Victor e Everson de folga, Rafael ganhará chances no Atlético

Rafael durante treinamento do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) equipe nas duas próximas partidas, contra Tombense e Uberlândia. Com a despedida de Victor e Everson de folga, o goleiro Rafael voltará a ganhar oportunidades no Atlético após mais de três meses. O arqueiro de 31 anos deverá ser titular danas duas próximas partidas, contra Tombense e Uberlândia.









O treinador argentino chegou a admitir a evolução de Rafael no jogo com os pés - algo muito relevante para o modelo adotado pela equipe na temporada 2020 -, mas pediu à diretoria a contratação de Everson, com quem tinha trabalhado no Santos.





E o clube atendeu o desejo de Sampaoli. Contratado em setembro de 2020, Everson assumiu a titularidade. Embora nunca tenha se tornado unanimidade na torcida, o ex-jogador do Santos manteve a confiança do treinador até o fim da temporada.





Até a chegada de Everson, Rafael havia jogado 15 vezes com a camisa do Atlético. No período, somou 11 vitórias, um empate e três derrotas, com nove gols sofridos (média de 0,6 por partida).





Contra o Santos, em 9 de setembro, foi expulso. Daí em diante, só voltou à equipe duas vezes, quando Everson ficou afastado por ter contraído a COVID-19.





A última partida de Rafael pelo Atlético foi em 25 de novembro de 2020, na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, voltará a ter oportunidades.





- Tombense x Atlético - quinta-feira (3 de março), às 21h, no Almeidão, em Tombos

- Atlético x Uberlândia - domingo (7 de março), às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte



Depois disso, já em 8 de março, Everson retornará aos treinamentos do Atlético. Daí em diante, a briga pela posição será retomada.