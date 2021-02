Cruzeiro estreia no Mineiro com empate com o Uberlândia

(foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

ETAPA FINAL

A versão 2021 do Cruzeiro não conseguiu arrancar com vitória na estreia, ficando no 1 a 1 com o Uberlândia, ontem, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Mas ao menos apresentou iniciativa ofensiva, entrega e confiança, o que faltou na temporada passada, quando foi dirigido por Adílson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari, todos com preferência pelo futebol reativo, pouco identificado com a história do clube.Se não obteve melhor resultado, foi por falta de pontaria, pois o time acertou a trave três vezes. A bola na rede assegurando a igualdade só veio aos 46min do segundo tempo, em belo chute do lateral-direito Cáceres."Nosso desempenho em poucos dias de pré-temporada foi satisfatório. Os atletas buscaram cumprir tudo que treinamos até agora, tivemos volume grande, variação de jogadas ofensivas. E, mesmo com placar adverso na maior parte do tempo, a equipe se manteve organizada, se manteve agressiva. A minha expectativa era de uma queda no segundo tempo, mas a gente conseguiu produzir ainda mais, empurramos o adversário para trás. Ficou o incômodo somente pelo placar, mas, pelo desempenho, os atletas estão de parabéns”, disse o treinador Felipe Conceição, que estreou no comando da Raposa.Logo no início, o Cruzeiro tentou mostrar força e, aos 6min, Felipe Augusto recebeu, invadiu a área e bateu cruzado, com perigo. No minuto seguinte, o novato dividiu com o goleiro Marcão, que ficou caído, com Marcinho pegando a sobra e soltando a bomba. Mas o lateral Éverton, quase na linha da meta, impediu o gol.Mas quem saiu na frente foram os donos da casa, com Reis. Depois de cruzamento da direita, o ex-cruzeirense errou o chute, mas acabou enganando Fábio, mandando para as redes.A desvantagem não abateu o time celeste, que continuou em cima. Marcinho quase fez em chute de fora, aos 35min. No minuto seguinte, Felipe Augusto tentou rasteiro, rente à trave. Aos 46min, Rafael Sóbis arriscou da entrada da área e acertou o travessão.O segundo tempo continuou com a Raposa pressionando. Aos 4min, Matheus Barbosa carimbou a trave. Já 10 minutos mais tarde, Marcão pegou cobrança de falta de Marcinho. Aos 28min, foi a vez de Matheus Pereira arriscar, para Marcão desviar. Dois minutos depois, Matheus Barbosa mandou para fora de dentro da área.A melhor chance, porém, foi desperdiçada aos 34min. William Pottker recebeu livre na direita e tocou rasteiro para Felipe Augusto, que tentou de letra, para fora.Já aos 39min, Sóbis pegou sobra na área, mas bateu mal, para defesa fácil de Marcão. E no minuto seguinte, Pottker cabeceou na trave.O empate acabou saindo já nos acréscimos. Sóbis escorou e Raúl Cáceres emendou uma pedrada de pé direito, sem chance para Marcão.“No primeiro tempo não jogamos bem, erramos muitos passes. No segundo, melhoramos, mas faltou concretizar. Agora é pensar no jogo de quarta-feira, quando vamos tentar a primeira vitória em casa”, afirmou o paraguaio, referindo-se ao duelo com a Caldense, quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada do Estadual.Até lá, Felipe Conceição poderá contar com mais um dos reforços contratados para esta temporada, o zagueiro Eduardo Brock. Ontem, usou cinco dos seis novatos que já tinham condição legal para atuar, lançando o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Néris e Matheus Barbosa, o armador Marcinho e o meia-atacante Felipe Augusto. Apenas o atacante Bruno José não atuou.