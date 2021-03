América, Cruzeiro e times do interior conhecem rivais da estreia

Foram definidos todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil (foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol () sorteou nesta terça-feira (2/3), no Rio de Janeiro, os 40 confrontos da primeira fase da2021. Os duelos serão em jogo único. Os visitantes terão a vantagem do empate para avançar. Na segunda etapa, novamente em partida única, a igualdade levará à disputa de pênaltis para se definir os classificados à terceira fase.Assim como em 2020, oenfrentará, como visitante, o São Raimundo de Roraima na primeira fase. Caso se classifique, a Raposa medirá forças na segunda fase com o vencedor do duelo entre Real Brasília-DF e América-RN.visitará na primeira fase o Treze, de Campina Grande-PB. Se passar, o Coelho enfrentará na segunda etapa o classificado de Porto Velho-RO e Ferroviário-CE.Já oreceberá na primeira fase o Luverdense-MT. Se avançar, terá pela frente Mirassol-SP ou Red Bul Bragantino-SP na segunda fase., por sua vez, receberá o Vasco na primeira fase. Se conseguir eliminar os cariocas, a Veterana enfrentará Nova Mutum-MT ou, de Tombos, na segunda etapa da Copa do Brasil.Além dos 80 times que disputarão a primeira fase, 12 equipes estão na Copa do Brasil, mas só iniciam suas participações a partir da terceira fase.São eles: Flamengo, Ceará, Internacional, Brasiliense, Atlético, Chapecoense, São Paulo, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos.Veja, a seguir, todos os confrontos da primeira faseSergipe-SE x Cuiabá-MTQuatro de Julho-PI x Confiança-SETreze-PB x AméricaPorto Velho-RO x Ferroviário-CEMoto Club-MA x Botafogo-RJRio Branco VN-ES x ABC-RNGuarany de Sobral-CE x CSA-ALEsportivo-RS x Remo-PA

CHAVE 3

Campinense-PB x Bahia

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Gama-DF x Ponte Preta-SP

Marília-SP x Criciúma-SC



CHAVE 4

Boavista-RJ x Goiás

Picos-PI x Atlético-AC

Palmas-TO x Avaí-SC

Cascavel-PR x Figueirense-SC



CHAVE 5

Juazeirense-BA x Sport-PE

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Murici-AL x Juventude-RS

Atlético-BA x Vila Nova-GO



CHAVE 6

Galvez-AC x Atlético-GO

Santa Cruz-RS x Joinville-SC

Águia Negra-MS x Vitória-BA

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA



CHAVE 7

Salgueiro-PE x Corinthians

Retrô-PE x Brusque-SC

Goianésia-GO x CRB-AL

Madureira-RJ x Paysandu-PA



CHAVE 8

Caldense x Vasco

Mutum-MT x Tombense

Cianorte-PR x Paraná-PR

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE



CHAVE 9

Caxias-RS x Fortaleza

Penarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x RB Bragantino

Uberlândia x Luverdense-MT



CHAVE 10

São Raimundo-RR x Cruzeiro

Real Brasília-DF x América-RN

União Rondonópolis-MT x Coritiba

Juventude-MA x Operário-PR