'Secadinha' funciona: Rodolfo, do América, é artilheiro da Copa do Brasil

Rodolfo marcou seis gols na Copa do Brasil e foi o artilheiro da competição em 2020/2021 (foto: Mourão Panda/América)

A temporada 2020/2021 será lembrada pelos torcedores do América como a da campanha histórica na Copa do Brasil, a melhor do clube na competição. A equipe comandada por Lisca chegou até a semifinal, quando caiu para o Palmeiras, campeão neste domingo ao bater o Grêmio também no segundo jogo da grande decisão.Mas outra marca também ficará como destaque desse ano que se estendeu por conta da pandemia de COVID-19. O Coelho teve o artilheiro do mata-mata nacional: Rodolfo marcou seis gols e foi o, ao lado de Nenê (Fluminense), Léo Gamalho (Coritiba, ex-CRB) e Brenner (FC Cincinatti-EUA, ex-São Paulo).