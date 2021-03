'Está chegando', diz Cruzeiro sobre lançamento de camisa do centenário

Camisa do centenário do Cruzeiro terá assinatura da Adidas (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) divulgação “está chegando”. O uniforme deverá ser mostrado ao público até o dia 12, próxima sexta-feira. O Cruzeiro espera lançar, muito em breve, a camisa que será utilizada pela equipe em 2021, ano do seu centenário. Nesse domingo, no Twitter, o clube garantiu que a“está chegando”. O uniforme deverá ser mostrado ao público até o dia 12, próxima sexta-feira.









Desde 2 de janeiro, quando o Cruzeiro completou 100 anos, a camisa, produzida pela Adidas, está à venda em uma loja virtual do clube. O valor praticado no primeiro trimestre do ano, com comercialização ‘às escuras’, foi de R$ 279,99 - preço divulgado como promocional.





Ainda em dezembro de 2020, o Cruzeiro iniciou lançamentos de camisas comemorativas para o centenário. Aos modelos com estilo retrô e malha diferente dos uniformes oficiais fizeram sucesso nas lojas oficiais nos últimos meses.





Só em janeiro, a expectativa de faturamento do Cruzeiro era de R$ 1 milhão com produtos relacionados ao centenário. A projeção incluia valores referentes a royalties, venda de camisas e taxas de licenciamento dos produtos.