Alencar mira permanência do América na Série A e vaga na Sul-Americana

Alencar da Silveira Júnior, que presidiu o América entre 2015 e 2017, iniciará seu segundo mandato no próximo dia 29 (foto: Divulgação/Instagram/Alencar Jr.) Superesportes, Alencar da Silveira Júnior, que assumirá a presidência do América no próximo dia 29, falou sobre as metas de sua gestão para o clube. O deputado estadual mira a permanência do clube na Série A e também quer levar o Coelho a disputar sua primeira competição internacional. Em contato com o, Alencar da Silveira Júnior, que assumirá a presidência do América no próximo dia 29, falou sobre as metas de sua gestão para o clube. O deputado estadual mira a permanência do clube na Série A e também quer levar o Coelho a disputar sua primeira competição









“Quando deixei o América, deixei com um Campeonato Brasileiro (Série B de 2017) e um Mineiro (2016). Pretendo, agora, trabalhar para que isso se repita. Uma expectativa que nós deixamos lá atrás, de Série A, de um time organizado. Não é fácil, mas é o trabalho que vamos continuar fazendo”.





“O sentimento é sincero de fazer um América cada vez melhor. Vamos buscar ser campeões do Mineiro esse ano sim, apesar de jogar nesse início com os meninos. A gente entrega muito da vida da gente para o América. Nosso objetivo é deixar o clube melhor do que estamos pegando”, completou.





A 'Chapa Série A', presidida por Alencar, é a única no pleito eleitoral desta segunda-feira (22), que conta com votação realizada por meio digital. A eleição definirá os membros dos Conselhos do clube no triênio entre 2021 e 2023.





Gestão e finanças





Ao Superesportes, Alencar da Silveira ressaltou sua gratidão ao atual Conselho Gestor do América e garantiu que a nova administração contará com forte atuação dos que já dirigem o clube. O próximo presidente do Coelho também frisou a importância de uma postura cautelosa no aspecto financeiro, dada a limitação de recursos.





“O trabalho vai continuar igual. Junto com o próprio Salum, com o Marco Antônio Batista, com o Anderson Racilan e com o Fabiano Jardim. Tenho que agradecer a eles. Ali, a gente muda só quem é o presidente, mas continua sendo um trabalho de equipe”, disse.





“A situação financeira não é tão boa igual todo mundo acha, mas bem melhor do que quando começou o Conselho Administrativo, dez anos atrás. A situação financeira do América não é 'grande coisa', mas com economia, controlando, não fazendo loucura… Isso que eu quero deixar no clube. Tem que ser uma administração de 'pulso firme', sem gastar muito”, finalizou Alencar à reportagem.