Sampaoli se despede do Atlético e deixará clube após o fim do Brasileiro

(foto: Bruno Cantini/Atlético)

Novo treinador

O técnicoconfirmou a saída do. Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa na tarde desta segunda-feira (22/2), o treinador de 60 anos afirmou que deixará o clube após o fim do Campeonato Brasileiro. Suspenso, ele não comandará o Galo contra o, na quinta-feira, às 21h30, no Mineirão."Chegou o final. Na quinta-feira será o último jogo. Fica uma nostalgia de não poder ter comandado o time com o estádio cheio. Sei que teríamos emocionado a muitos. Queria viver esses vídeos que havia visto de uma torcida apoiando sem parar. Queria agradecer a todo o clube. Aos jogadores, por sua entrega. A todos os empregados da instituição, por deixar a alma neste projeto. Aos diretores, por nos darem grandes condições para poder trabalhar. À cidade, por nos tratar tão bem", escreveu o treinador.O Superesportes publicou pela manhã que Jorge Sampaoli já tem um acordo para assumir oapós o término do Campeonato Brasileiro. O argentino acertou salários, premiações e vínculo de permanência com o time do Sul da França, mas ainda não assinou o contrato.Ele tem previsão de viajar para o Velho Continente ainda neste mês de fevereiro.Para deixar o Atlético, Sampaoli terá que pagar uma multa por quebrar o contrato que iria até o fim de 2021. O valor é de cerca de R$ 4 milhões. O jogo contra o Palmeiras será o 45° (e último) de Sampaoli como treinador do Atlético.Até aqui foram 25 vitórias, nove empates e 10 derrotas.O treinador, que assumiu o Galo logo após a vexatória eliminação napara o Afogados, de Pernambuco, termina o trabalho com o título mineiro e com a vaga na fase de grupos da Libertadores.O aproveitamento geral de Jorge Sampaoli até aqui é de 63,63%.Agora, o Galo terá que buscar um novo treinador. O nome favorito da diretoria é, do Grêmio.Outros cotados são de Cuca e Leonardo Jardim.Em breve contato com a reportagem do Superesportes,afirmou que ainda não foi procurado pelo Atlético. O treinador se despediu do Santos nesse domingo, após o empate por 1 a 1 com o Fluminense, na Vila Belmiro.