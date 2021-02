Vaga direta na Libertadores garante prêmio maior e 'descanso' ao Atlético

Vitória sobre Sport e tropeço do Flu garantiram vaga do Atlético nos grupos da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) classificação garante ao Galo uma premiação maior, além de ganhar uma ‘folga’ importante entre as temporadas. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro, o Atlético garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América via G4 do Campeonato Brasileiro. Além de evitar as preliminares do torneio continental, agarante ao Galo uma premiação maior, além de ganhar uma ‘folga’ importante entre as temporadas.









A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) pagará 3 milhões de dólares (R$ 16.110.000,00) às equipes que jogarem os grupos da Libertadores. Naturalmente, as equipes que superarem as etapas prévias e chegarem aos grupos acumularão premiação superior àquelas que já iniciarem a disputa já nos grupos. Para a edição de 2021 da Libertadores, os valores de 2020 foram mantidos. Veja na galeria a seguir:





Consolidar a terceira colocação do Brasileiro pode significar ao Atlético uma premiação maior no Brasileiro: R$ 29,7 milhões, R$1,7 milhão a menos que o quarto lugar ganha. A equipe alvinegra não tem mais chances de terminar na vice-liderança e só pode perder a posição para o São Paulo na rodada final. O Galo se despede da competição contra o Palmeiras, nesta quinta, às 21h30, no Mineirão.





Calendário





Além do fator financeiro, garantir-se na fase de grupos é essencial para o planejamento do Atlético. O clube alvinegro pretende dar folga a parte do elenco ao fim do Brasileiro, que será em 25 de fevereiro. A ideia é preparar melhor os jogadores mais desgastados e mesclar atletas descansados com jovens da base no início do Campeonato Mineiro. O Estadual começa apenas quatro dias após o término da Série A - estreia no próximo domingo, diante da URT, no Mineirão.

Se precisasse jogar os mata-matas prévios, o Atlético perderia 40 dias de preparação para a Libertadores. O calendário do torneio prevê que a segunda fase (etapa em que dois brasileiros não classificados diretamente aos grupos entrarão) se inicie na semana de 10 de março. Já os jogos dos grupos começarão na semana de 21 de abril.