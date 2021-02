Dedé consegue liminar para rescindir com o Cruzeiro e fica livre no mercado

Dedé conseguiu rescisão contratual com o Cruzeiro por meio de liminar (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Salários em atraso - R$ 13.782.000,00

Verbas rescisórias - R$ 3.390.666,66

Cláusula compensatória - R$10.500.000,00

FGTS - R$704.400,00

Reflexos incidentes sobre o 13º salário - R$1.032.000,00

Reflexos incidentes sobre 1/3 de férias - R$ 1.045.333,32

Reflexos incidentes sobre FGTS - R$ 1.053.658,66

Indenização por danos morais - R$ 3.750.000,00

O zagueiroconseguiu na Justiça uma liminar para rescindir o contrato com o, que valia até o fim de 2021. Com a decisão – emitida nesta segunda-feira pela 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte –, o defensor de 32 anos fica livre, momentaneamente, para firmar um vínculo com outro clube.A informação foi publicada inicialmente pelo globoesporte.com e confirmada pelo Superesportes, que teve acesso aos documentos do processo.Responsável pela decisão, o juiz Fábio Gonzaga de Carvalho mencionou os atrasos no pagamento decomo justificativa para liberar Dedé do contrato com o Cruzeiro.O jogador não atua desde 19 de outubro de 2019 e tem travado batalhas judiciais com o clube."Declarar, liminarmente e em sede de tutela antecipada, a mora contumaz do reclamado, com consequente declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho desportivo, liberando-se o reclamante de qualquer vínculo trabalhista efederativo para com o reclamado, declarando-o o livre para exercera sua profissão, consoante disposto no artigo 5º, XIII da CF", lê-se na decisão.Há pouco menos de um mês, Dedé havia recebido uma decisão negativa naEm 28 de janeiro, o jogador não conseguiu o mandado de segurança solicitado e ainda foi condenado a arcar com as custas do processo, no valor de R$ 277.813,33, calculadas sobre R$ 13.890.666,70 atribuídos à causa – considerando a soma de verbas rescisórias (R$ 3.390.666,66) e cláusula compensatória (R$ 10.500.000,00).Na petição inicial, datada de 4 de janeiro, o atleta pleiteava R$ 35.258.058,64.O juiz Paulo Pires, responsável pela decisão, ainda lamentou o argumento dos representantes legais de Dedé, que afimaram que o jogador estaria submetido a “permanecer como um escravo” no Cruzeiro por não receber salários há vários meses.Conforme o magistrado, a remuneração de R$ 750.000,00 foi paga ao reclamante ao menos de maneira parcial ao longo dos anos. Além disso, ele citou “o crítico momento socioeconômico por que passa a esmagadora maioria da população brasileira”, na luta para receber “salário mínimo de R$ 1.100,00” em meio à pandemia deque “vem assolando o mundo”.