Sobis diz que Cruzeiro 'evoluiu muito' com Felipe Conceição

Rafael Sobis mostrou otimismo com a temporada do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Um dos líderes do elenco do, Rafaelrasgou elogios ao técnico. Em entrevista realizada pelo departamento de comunicação do clube, o atacante valorizou o perfil estudioso do novo comandante celeste e afirmou que a equipe ‘evoluiu muito’ desde a chegada do treinador à Toca II.“É um treinador jovem, mas muito intenso, muito estudioso. Ideias de trabalho sensacionais. Eu, já em fim de carreira, estou tendo trabalhos que nunca tive. Está me exigindo ao máximo”, disse o atacante.“Independentemente do jogador, do atleta, da idade, ele tem um perfil que quer sempre melhorar todo mundo. Querendo que todo mundo encontre o auge. Isso está sendo sensacional. Estamos na segunda semana de treinamento. O time evoluiu muito. Como eu falei, ele cobra bastante. E olha, coisas boas virão aí. Pode ter certeza”, completou.Felipe Conceição foi anunciado pelo Cruzeiro no fim do mês passado para substituir Luiz Felipe, que optou pela rescisão do contrato. O novo treinador participou ativamente da montagem do elenco para a temporada 2021.Até aqui, a Raposa já anunciou seis contratações. São eles o lateral-esquerdo Alan Ruschel; os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa; o meia Marcinho, além dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José.O próximo reforço deverá ser o zagueiro Eduardo Brock, ex-Ceará.Além disso, o clube mineiro reintegrou os meio-campistas Nonoca e Gui Mendes, além do atacante Zé Eduardo.Todos serão observados por Conceição nos próximos meses. Com Rafael Sobis entre os titulares, o Cruzeiro estreia no Campeonato, diante do Uberlândia, no próximo sábado, às 16h30, no Parque do Sabiá.