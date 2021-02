Diretoria promete resolver pendências de dívidas do Cruzeiro

Estreante, Felipe Conceição afirma que tem integrado todos os seus atletas ao modelo de jogo que defende para arrancada contra o Uberlândia (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS %u2013 4/10/19)







O técnico Felipe Conceição aguarda o Cruzeiro pagar o que deve ao PSTC, do Paraná, pelo mecanismo de solidariedade da venda do zagueiro Bruno Viana, em 2016, para saber qual time vai escalar neste início de temporada 2021. Só resolvendo a pendência que o clube poderá inscrever os seis jogadores que já anunciou, além do zagueiro Eduardo Brock, que está realizando exames. Do contrário, ele terá de usar quase meio time com atletas considerados reservas.

A diretoria, porém, garante que o treinador não precisa se preocupar e que até sexta-feira todos teriam os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Confiando nisso, ele usou o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Néris e Matheus Barbosa, o armador Marcinho e o meia-atacante Felipe Augusto como titulares no jogo-treino contra o Bolívar-BOL, sábado, na Toca da Raposa II. No segundo tempo, quando trocou toda a formação, deu chance ao atacante Bruno José.

Assim, ele precisa muito de que todos tenham condições legais de serem escalados contra o Uberlândia, sábado, às 16h30, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. “Estamos procurando trabalhar todos os jogadores de maneira igual, pois queremos um grupo forte, não apenas 11, 12 jogadores em boas condições de atuar. Temos jogadores jovens, experientes, uns que já estavam, outros que estão chegando. Então, na preparação, estamos procurando integrar todo mundo, que eles entendem cada vez mais, isso vai ser fundamental durante o ano”, afirmou Felipe Conceição.





Ele é um novato no clube e sabe que precisará de mais tempo para implantar a filosofia de jogo. Mas afirma que já vem tendo boa resposta dos comandados, tanto dos que chegaram agora quanto dos remanescentes da temporada passada.





“A primeira semana de trabalho foi muito proveitosa. As ideias que o professor tem são muito boas e estamos assimilando rápido. Vamos continuar trabalhando, melhorando dia a dia, para estar bem na estreia no Mineiro”, disse o experiente lateral-direito Cáceres, um dos mais regulares do time celeste em 2020.





Segundo ele, um dos trunfos do Cruzeiro seria justamente o bom ambiente que está sendo criado. E isso deve ser levado para dentro de campo para que o time saia vencedor sempre. “Acho que todos que chegaram são ótimos jogadores e vão nos ajudar muito no decorrer do ano. Tomara que no sábado a gente já consiga vencer e seguir bem para fazer um ótimo ano”, afirmou ele, mesmo admitindo preocupação com a pré-temporada curta, que certamente vai continuar mesmo com as competições começando.





Além dos atletas que foram contratados, ele aposta no melhor rendimento dos pratas da casa que integram o grupo. “Ano passado, tínhamos muitos jogadores novos. Agora, eles têm mais conhecimento do que é o Cruzeiro, do que é o profissional, do que é jogar a Série B, um campeonato complicado. Então, chegamos bem melhor preparados este ano e tomara que a gente consiga nossos objetivos.”





TREINOS





A preparação estrelada segue com trabalhos em dois períodos na Toca da Raposa II hoje. Amanhã, quinta e sexta as atividades serão em apenas um período, até para o grupo não chegue desgastado ao jogo contra o Uberlândia.













Estrelada





» Dedé consegue liminar

(foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO)





Depois de decisão negativa no mês passado, o zagueiro Dedé (foto) conseguiu liminar na Justiça autorizando romper o contrato com o Cruzeiro, que vale até dezembro. Responsável pela decisão, o juiz Fábio Gonzaga de Carvalho, da 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, mencionou atrasos no depósito de FGTS como justificativa para liberar o jogador do vínculo com a Raposa. Dedé não atua desde 19 de outubro de 2019 e tem travado batalhas judiciais com o clube.





























Dirigente põe Sul-Americana entre as metas

Com 123 dos 125 votos registrados, dentro de universo de 151 conselheiros, a chapa única “América Série A”, que tem Alencar da Silveira Júnior como presidente, foi eleita para comandar o clube até o fim de 2023. O desafio é dar continuidade ao trabalho que rendeu bons frutos em 2020, como o acesso à Série A e a campanha histórica na Copa do Brasil, inclusive com o auxílio de Marcus Salum, que não quis concorrer à reeleição alegando cansaço, mas que não deve se afastar totalmente da administração.





O futuro mandatário colocou como prioridades a conquista do Campeonato Mineiro, a permanência na elite do Brasileiro e a luta por vaga na Copa Sul-Americana. Caberá ainda a Salum definir o novo diretor de futebol, que substituirá Paulo Bracks, contratado pelo Internacional em 1º de janeiro. O anúncio deve ser feito até domingo, pois na segunda será empossada a nova diretoria.

Marcus Salum deixa o América, que terá Alencar da Silveira Júnior de volta ao comando (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS %u2013 1/12/17 )

“Será um trabalho de continuidade, que começou há mais de uma década. O América é uma família só. Teremos uma responsabilidade redobrada, pois tínhamos deixado o América na Série A em 2017 e pegamos o América na Série A agora. Quero agradecer muito ao Salum pelo trabalho por todo esse tempo, como também o Anderson Racilan, o (Marco) Batista, o Dower (Araújo) e o Fabiano Jardim. É um desafio com expectativa muito maior, sabendo de todas as dificuldades, mas jogando o América para cima, mostrando que o América é um grande clube e cada vez melhor com a ajuda de todos”, declarou Alencar.





Também integram o Conselho de Administração Américo Gasparini Filho, Euler de Almeida Araújo, Glauco do Carmo Xavier e Ricardo Afonso Raso. “O desafio é grande, pois a expectativa é muito maior. Todo mundo quer o clube na Série A. Vamos trabalhar, primeiro, para ser campeão mineiro. Depois, buscar vaga na Copa Sul-Americana. Vamos fazer o América cada vez melhor, repito, com a ajuda de todos.”.





Além da nova composição do Conselho de Administração, foram igualmente eleitos os membros do Conselho Deliberativo, Conselho de Ética e Disciplina e do Conselho Fiscal para o triênio 2021-2023.





TESTE





Enquanto isso, Lisca continua preparando a equipe para a temporada 2021. Hoje, às 10h, haverá jogo-treino contra o Bolívar-BOL, no CT Lanna Drumond. A estreia oficial será sábado, às 19h, contra o Boa, no Independência, pela primeira rodada do Estadual.





Desde ontem, o Coelho unificou os grupos. Antes, havia um que começou a trabalhar em 1º de fevereiro e será a base no início do Mineiro, e um segundo, com jogadores que terminaram a Série B e voltaram aos trabalhos no dia 15. Ao todo, são mais de 40 atletas, muitos das categorias de base e que ganharão chance de mostrar valor no time de cima nos primeiros jogos da temporada.