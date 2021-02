Nacho Fernández será o 18° argentino a jogar pelo Atlético

Nacho Fernández foi contratado para disputar vaga no meio-campo do Galo (foto: Divulgação/Atlético) passagem pelo River Plate e chega ao Galo com a missão de reger o meio-campo alvinegro pelos próximos anos. O meia Nacho Fernández, de 31 anos, foi anunciado como terceiro reforço do Atlético para a temporada 2021. O jogador foi contratado após grandepelo River Plate e chega ao Galo com a missão de reger o meio-campo alvinegro pelos próximos anos.









"Estou muito feliz de chegar aqui ao Atlético, um dos maiores clubes da América do Sul. Estou muito feliz de chegar aqui. Agradeço a todos pelo esforço que fizeram e espero jogar bem", disse Nacho em sua chegada.





Além de Dátolo, outros grandes argentinos da história do Atlético são o goleiro Miguel Angel Ortiz, os zagueiros Carlos Galván e Nicolás Otamendi e o atacante Lucas Pratto, maior artilheiro estrangeiro do Galo, com 42 gols.





O elenco alvinegro tem, atualmente, sete estrangeiros. Além de Nacho e Zaracho, estão no clube o zagueiro paraguaio Junior Alonso, os meio-campistas Alan Franco (equatoriano) e Dylan Borrero (colombiano) e os atacantes Jefferson Savarino (venezuelano) e Eduardo Vargas (chileno).