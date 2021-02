Alencar da Silveira Júnior é eleito presidente do América

Alencar da Silveira Júnior, que presidiu o América entre 2015 e 2017, iniciará seu segundo mandato no clube no próximo dia 29 (foto: Instagram/Reprodução)

Alencar Magalhães da Silveira Júnior

Américo Gasparini Filho

Euler de Almeida Araújo

Glauco do Carmo Xavier

Ricardo Afonso Raso

realizou, nesta segunda-feira (22/2), a eleição que definiu os novos membros do Conselho Administrativo, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e Disciplina e do Conselho Fiscal do clube. A chapa única 'América Série A', que temcomo presidente, foi eleita.O mandato será válido no triênio de 2021 a 2023, com início na segunda-feira (28).O jornalista e deputado estadual, que esteve à frente do clube entre 2015 e 2017, exercerá seu segundo mandato. Sob a gestão de Alencar, o América conquistou o acesso àdo Campeonato Brasileiro em 2015, o Campeonato Mineiro em 2016 e o título da Série B de 2017.Os membros da Comissão Eleitoral conduziram o processo. São eles: o presidente Flávio de Carvalho Drummond, e os escrutinadores Gustavo Chaves Carreira Machado e João Marcelo Silva Vaz de Mello.A votação ocorreu das 9h às 18h, por meio de uma plataforma digital – fato inédito na história do futebol mineiro.Participaram da eleição 142 dos 151do clube.Confira a nova cúpula diretora do América



Conselho de Ética e Disciplina

José Aurélio Tofani Silva - Efetivo

Luiz Roberto Filizzola - Efetivo

Vitório da Silva Leone - Efetivo

Carlos Alberto Reis de Paula - Suplente

Eurico Gustavo dos Reis Cruz - Suplente

Ronaldo Lana e Silva - Suplente

Conselho Fiscal