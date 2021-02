Conheça o elenco do Boa Esporte, rival do América na estreia do Mineiro

Boa Esporte anunciou 16 contratações até o momento (foto: Mário Purificação/Boa Esporte) pontapé inicial na temporada 2021 diante do Boa Esporte, no próximo sábado (27), às 19h, no Independência, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Com 16 contratações confirmadas até o momento, o time boveta vem a Belo Horizonte em busca de surpreender o Coelho. O América dará seuinicial na temporada 2021 diante do Boa Esporte, no próximo sábado (27), às 19h, no Independência, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Com 16 contratações confirmadas até o momento, o time boveta vem a Belo Horizonte em busca de surpreender o Coelho.









O Boa Esporte ainda teria mais um amistoso, mas a partida contra o São Caetano, inicialmente marcada para esse domingo (21), foi adiada.





Pé direito





Comandante da equipe no Estadual 2021, o técnico Ariel Mamede tem expectativa elevada não só para o jogo de estreia diante do América, mas para a trajetória do Boa Esporte no Campeonato Mineiro.





“A expectativa é a melhor possível, montamos uma equipe competitiva, extremamente dedicada e focada no desempenho do clube em 2021. Estamos realizando treinos muito intensos, objetivos e importantes. Estamos preparados para a estreia, muito focados e concentrados nos objetivos do clube para a temporada”, analisou.





O jovem treinador de 31 anos vai para sua segunda temporada à frente do comando da equipe boveta. Ele tem duas vitórias, quatro empates e três derrotas em nove partidas.





Veja o elenco do Boa Esporte para o Campeonato Mineiro





Goleiros: Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls

Laterais: Yuri Ferraz, Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Muller

Zagueiros: Admilton, André Penalva, Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio

Volantes: Romeu, Guilherme Escuro e Vinícius Leonel

Meias: Dieguinho, Fabinho e Léo Coca

Atacantes: Jefferson, Diego Ceará, Rafael Chaves, Felipinho e Nicholas

Técnico: Ariel Mamede